Названа причина, по которой доллары следует поскорее сбыть с рук Аналитик Васильев: в России может прекратиться биржевая торговля долларами и евро

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Так называемая «токсичность» валюты «недружественных стран» заставляет россиян поскорее избавляться от нее. К тому решению граждан подталкивает в том числе вероятность попадания под санкции Национального клирингового центра (НКЦ), что делает биржевую торговлю долларами и евро невозможной и резко повысит риски заморозки иностранной валюты на брокерских счетах россиян. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По словам эксперта, новые санкции могут быть наложены на Россию на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. В результате под рестрикции может попасть НКЦ, который полностью обеспечивает проведение валютных торгов на МосБирже. Если счета НКЦ будут заблокированы, то торговать долларами и евро станет на бирже невозможно.

В этой связи. по словам эксперта, граждане и компании решили переходить на рубли и валюту так называемых дружественных стран. Васильев также отметил, что власти РФ взяли курс на дедолларизацию и это ведет к снижению роли иностранной валюты в национальных экономической и финансовой системах.

26 сентября индекс МосБиржи (МОЕХ) потерял 11,8%, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине, следует из данных площадки. Ранее индексы МосБиржи и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным.