Назван срок окончательного «падения» доллара Аналитик Верников: на появление альтернативы доллару требуются десятилетия

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Независимый финансовый аналитик Андрей Верников заявил, что крепкий доллар является негативом для экономики развивающихся стран, однако доверие к нему все еще велико. На создание же валюты, которая сможет заменить доллар в качестве мировой резервной валюты уйдут десятилетия, отметил он в беседе с РИА Новости.

С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают, — объяснил Верников.

По его мнению, настоящая альтернатива доллару для мировой торговли должна иметь историю хотя бы в несколько десятков лет. Сейчас такой альтернативой не может быть даже евро. При этом криптовалюты оказались слишком волатильными, добавил аналитик.

Ранее главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики. Такая позиция грозит ростом цен на все подряд. По его мнению, крепкий доллар раздувает инфляцию, в первую очередь в странах, импортирующих энергоносители и продовольствие.