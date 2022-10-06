Экономист объяснил, как США ведут мир к дефолтам и банкротствам Экономист Васильев: укрепление доллара опасно дефолтами и банкротствами в мире

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Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики. Такая позиция грозит ростом цен на все подряд и, как следствие, серьезными экономическими трудностями отдельным компаниям и целым странам, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США, — пояснил экономист.

По его мнению, крепкий доллар раздувает инфляцию, в первую очередь в странах, импортирующих энергоносители и продовольствие. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.

Васильев добавил, что рост ставки ФРС ведет к общему повышению ставок по кредитам и облигациям. Обслуживание займов становится дороже и от этого страдают страны, имеющие большой долг в долларах, к примеру, Турция.

Учитывая все это и надвигающуюся рецессию в мировой экономике, можно предположить в ближайший год резкий риск дефолтов и банкротств, как отдельных компаний, так и целых стран, констатировал экономист.

Ранее Bloomberg сообщил, что центральные банки стран Запада в попытках остановить рост инфляции повышали процентные ставки, чем вызвали обвал государственных облигаций. Сейчас Запад оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года. Агентство отмечает, что серьезное влияние на ситуацию оказал разворот в действиях ФРС США и других западных ЦБ.