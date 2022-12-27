Назван идеальный возраст, когда следует начинать копить на пенсию Инвестор Емельянов: россиянам следует задуматься о пенсионных накоплениях в 40 лет

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в интервью агентству ПРАЙМ заявил, что о накоплениях на пенсию следует задуматься уже в ранней молодости. Если же этого не произошло, то и в 40 лет человек еще имеет шанс собрать достаточно средств на достойную старость. По мнению Емельянова, указанный возраст является идеальным для того, чтобы начать копить.

Осознание приходит к людям на шестом десятке, но что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что простые расчеты говорят о том, что идеальный возраст для начала накоплений — 40 лет.

Емельянов также посоветовал пользоваться одной из стратегий, к которым прибегают граждане других стран. Один из вариантов — сделать вклад в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При других вариантах от человека также требуется регулярно делать взносы, инвестировать и тогда на пенсии можно будет получать дополнительные доходы. Так, например, ежемесячная покупка государственных облигаций (ОФЗ) в течение десяти лет позволит накопить около шести млн рублей а в течение 20 лет — более 20 млн.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что после начала работы Социального фонда России сроки перечисления пенсий и всех остальных выплат сохранятся. Он подчеркнул, что клиентские службы для посетителей будут открыты с 9 января. Сам Соцфонд, являющийся результатом объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заработает с 1 числа.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России выделило около 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах. По его словам, деньги пойдут в том числе и на надбавки для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.