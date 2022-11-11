Набиуллина не хочет «искать дно»: что будет с экономикой-2023 Эксперты дали прогнозы о ВВП, ценах на продукты, лекарства и недвижимость

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Эльвира Набиуллина

Чиновники сдержанно комментируют настоящее и особенно — будущее российской экономики. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что не любит «искать дно». А глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что считает прогноз Минэкономразвития по ВВП на 2023 год реалистичным, хотя допускает и «более сложные» варианты. NEWS.ru опросил аналитиков и выяснил, к каким сценариям в следующем году стоит готовиться россиянам.

Прогнозы чиновников

На форуме Finopolis председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной задали вопрос, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад.

Я так не люблю искать дно в любых вопросах, — заявила глава ЦБ журналистам.

По ее мнению, пока рано говорить о завершении кризиса. Геополитическая и экономическая ситуации в мире обостряются, поэтому Центробанк будет рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и худшие варианты, отметила Набиуллина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В это время глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ждет падения валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 2022 году на 2,9–3,3%. Но, по его словам, ситуация «складывается лучше, чем изначально предполагалось». Однако часть нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год, считает Кудрин. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика может сократиться еще на 0,8%. И это Кудрин считает реалистичным. Впрочем, при введении ограничений на продажи российской нефти или потолка цен на энергоносители (что вполне вероятно) могут быть и «более сложные сценарии», признал он. Кроме того, по официальному прогнозу ЦБ, российская экономика все же упадет на 3–3,5% по итогу этого года и на 1–4% в следующем.

Оценки экспертов

Аналитики, опрошенные NEWS.ru, дали свои прогнозы на 2023 год.

ВВП

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

При сохранении санкций и текущих тенденций в экономике, а также продолжении боевых действий в 2023 году, вероятно, продолжит падать ВВП. Из-за сокращения экспорта энергоносителей в связи с частичным эмбарго и санкционными ограничениями на продажу многих других видов продукции. Из-за снижения доходов и внутреннего платежеспособного спроса бизнеса и потребителей. Из-за уменьшения возможностей импорта оборудования, технологий и комплектующих для производства. Из-за сворачивания работы многих иностранных компаний в России при ограниченной возможности импортозамещения. Снижение ВВП может превысить динамику 2022 года и составить в 2023 году до 8,3%. Таков, в частности, прогнозируемый правительством «инерционный» сценарий (о нем писал Bloomberg, а его подлинность подтверждал министр экономики Максим Решетников. — NEWS.ru).

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» кандидат экономических наук Даниил Петухов:

Сейчас трудно прогнозировать. Многое будет зависеть от текущей ситуации. Санкции — это не что-то постоянное. Но если мысленно «заморозить» ситуацию, представив, что точно так и будет в дальнейшем, то можно ждать медленного скатывания вниз. ВВП будет снижаться на фоне роста безработицы и возможной мобилизации.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков:

Если искать дно в прогнозах по снижению ВВП, то мы, несомненно, прошли данный этап. Однако перед Россией стоят долгосрочные вызовы, и аналогии с прохождением предыдущих кризисов уже не будет. Экономическая ситуация качественно изменилась после введения санкций, и теперь нам придется развиваться в данных условиях длительный период. Может, мы и не получим существенного снижения темпов экономического роста сейчас, но потенциал нашего развития существенно ограничен. Основные риски сейчас сосредоточены не в российской экономике, а в замедлении мировой, в том числе в резкой коррекции цен на сырьевые товары.

Курс рубля

Марк Гойхман:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля вероятно. Из-за сокращения валютных поступлений от экспорта, финансирования дефицита бюджета за счет планируемого роста заимствований и в целом денежной массы и возвращения анонсированного Минфином «бюджетного правила» покупок валюты. Но это ослабление будет сдерживаться ограниченным спросом на валюту из-за относительно небольшого наращивания импорта товаров и услуг. Курс доллара может подняться до 75–80 руб.

Ярослав Кабаков:

Если исходить из текущих условий, то существенных изменений по валютному курсу не произойдет, диапазон ослабления рубля — в пределах 65–72 рублей за доллар на следующий год.

Даниил Петухов:

Курс доллара будет постепенно расти, так как риски будут увеличиваться, а приток валютной выручки падать.

Потребительские цены

Марк Гойхман:

Обесценивание рубля и наращивание денежной массы при сокращении товарного обеспечения будут способствовать инфляции. Но она будет ограничена низкими доходами населения, которые не позволят продавцам существенно повышать цены. Можно предположить рост потребительских цен на уровне до 10–15%. Это коснется продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг для населения, а также лекарств и тарифов ЖКХ. При этом цены на топливо будут расти медленнее. По итогам 2023 года они могут увеличиться на 4–6%. Это связано с тем, что при уменьшении экспорта энергоносителей более значительные их объемы могут пойти на внутренний рынок. То есть предложение нефтепродуктов увеличится, а спрос на них сократится из-за снижения деловой и потребительской активности.

Даниил Петухов:

Цены будут расти, так как Фонд национального благосостояния будет распечатан, а продуктовая масса продолжит сжиматься из-за импортных ограничений. Стоимость топлива вряд ли изменится. Но с ней много неясного, так как она фактически напрямую регулируется правительством.

Ярослав Кабаков:

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на продукты и лекарства будут меняться в рамках инфляции, и с исключением сезонных факторов можно ожидать прироста не более 10%. Тарифы субъектов естественных монополий для населения будут отставать от темпов роста индекса потребительских цен. Вполне можно ожидать, что тарифы ЖКХ вырастут не более чем на 8% за год.

Рынок недвижимости

Даниил Петухов:

Цены на недвижимость могут снизиться, в первую очередь — на дорогое жилье. А вот аренда вряд ли сильно упадет или вырастет. Ипотека, с одной стороны, может стать ещё менее доступной, а с другой, люди уезжают за границу или возвращаются на историческую родину (и тем самым снижают спрос на ипотеку. — NEWS.ru). Эти факторы могут сбалансировать друг друга. Но прогнозировать подобное развитие событий можно только в том случае, если нынешняя ситуация (связанная со специальной военной операцией и санкциями в отношении России. — NEWS.ru) меняться не будет.

Марк Гойхман:

Стоимость недвижимости с целью покупки и аренды будет продолжать снижаться, как это и происходит в последние месяцы. Уменьшение деловой активности, доходов населения, неопределенность жизненных перспектив людей, возможное повышение процентных ставок по ипотеке из-за инфляции — все это будет тормозить спрос на жилье. Цены могут снизиться на 10% и более.

Директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru