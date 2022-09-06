Страшный прогноз для экономики РФ от Bloomberg: Сбудется ли он Страна может упасть в более глубокий кризис, чем ожидалось ранее

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В правительстве РФ подготовили доклад с тремя сценариями развития экономики, и все они — негативные. Об этом сообщает Bloomberg, а подлинность документа подтверждает министр экономики РФ Максим Решетников. Стоит ли опасаться новых санкций и падения целых отраслей, расскажет NEWS.ru.

Чем угрожает доклад

Bloomberg расписал закрытый отчет о грядущем экономическом спаде в России, который подготовили для совещания высших чиновников 30 августа. Документ выглядит куда более мрачным, чем официальные прогнозы.

Доклад описывает три сценария, каждый из которых предполагает падение ВВП как минимум до 2025 года. И все они подразумевают усиление санкций и появление новых от пока еще нейтральных стран. Каждый указанный в сценариях год сопоставляется с 2021-м.

«Целевой» сценарий : ВВП снизится на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2024-м, с последующим ростом до 16,9% в 2030 году.

: ВВП снизится на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2024-м, с последующим ростом до 16,9% в 2030 году. «Инерционный» : ВВП упадет на 3,5% в 2022-м, на 8,3% в 2023-м, на 6% в 2024-м и вырастет до 3,7% в 2030 году.

: ВВП упадет на 3,5% в 2022-м, на 8,3% в 2023-м, на 6% в 2024-м и вырастет до 3,7% в 2030 году. «Стрессовый»: ВВП упадет на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м. В 2030 году падение замедлится до 3,6%, однако экономика так и не выйдет на показатели 2021-го.

Последствия для отраслей

Из отчета следует, что от санкций в большей степени пострадают следующие отрасли экономики.

Нефть и газ: полное прекращение поставок газа в Европу может привести к потере налоговых поступлений на сумму до 400 млрд рублей в год, а новые экспортные рынки не смогут компенсировать потерянные продажи даже в среднесрочной перспективе. Кроме того, планы Европы отказаться от российской нефти грозят нехваткой топлива на внутреннем рынке.

Сельское хозяйство: 99% производства птицы и 30% животноводства, связанного с разведением коров голштинской породы, зависят от импорта. Кроме того, семена основных продуктов, включая сахарную свеклу и картофель, а также корма для рыб и аминокислоты завозятся из-за границы.

Авиация: 95% пассажиров перевозится на самолетах иностранного производства, отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере его выхода из эксплуатации.

Машиностроение: Россия производит только 30% от необходимых станков, и местная промышленность не может удовлетворить растущий спрос.

Фармацевтика: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья.

Транспорт: ограничения ЕС в три раза увеличили стоимость автомобильных перевозок.

Связь и информационные технологии: из-за ограничений по производству SIM-карт к 2025 году РФ может столкнуться с их дефицитом. Также к 2025 году до 200 тыс. ИТ-специалистов могут покинуть страну.

Металлы: из-за экономической блокады металлы не так просто продавать на западных рынках, на этом производители будут терять $5,7 млрд в год;

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Какие прогнозы дают в кабмине

Подлинность отчета подтвердил глава Минэкономики Максим Решетников, назвав его, впрочем, «рабочей страшилкой».

Это аналитические расчеты, которые мы использовали как раз для расчета, что будет, если мы не будем сопротивляться, ничего не будем делать, — сказал Решетников.

В апреле Минэкономики и Минфин ожидали, что по итогу этого года ВВП упадет примерно на 10%. Тогда же аналитики, опрошенные ЦБ, дали прогноз в 9,2%. Однако спустя несколько месяцев большинство прогнозов было скорректировано. Эксперты и чиновники объясняли это тем, что влияние санкций оказалось менее разрушительным, чем предполагалось.

Ниже приведены самые свежие оценки.

Согласно скорректированной оценке Минэкономразвития, ВВП по итогам 2022 года снизится на 2,9%.

По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, в 2022 году спад ВВП также может составить менее 3%. В следующем году экономика России и вовсе уйдет в минус лишь на 0,6–0,8%, считает чиновник.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом году ВВП сократится чуть более чем на 2%.

И совсем другие данные публиковал ЦБ. Даже в основном, нестрашном сценарии экономика в этом году падает на 4-6%.

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Оценки экспертов

Эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович:

Все сценарии, представленные «Блумбергом», реалистичны. Хочется верить в «Целевой»: он наиболее оптимистичен. Однако вероятность роста экономики страны к 2024 году сейчас под большим вопросом. Для этого мы должны уйти от экспортно-ориентированной сырьевой модели к инновациям и внутреннему производству. Но даже при наличии собственных разработок потребуются годы для их апробации и внедрения. Ситуация усугубляется отсутствием комплектующих. Невозможно и нецелесообразно производить абсолютно все внутри страны. При благоприятном стечении обстоятельств мы можем ожидать роста экономики года через три-четыре. Но выйдем ли на уровень 2021 года, зависит от глубины рецессии.

Декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин:

Говорить о реалистичности предложенных сценариев невозможно, потому что мы имеем дело не с формализованными методами прогнозирования, когда можно математически просчитать учитываемые факторы и дать оценку вероятности будущих событий, а с интуитивными оценками экспертов, коллективов экспертов, складывающихся из их собственных представлений о динамике ключевых факторов. Никто не исключает, что в головах западных политиков появятся новые идеи, в том числе в области вторичных санкций. И раньше 2024 года положительной динамики в экономике России ожидать вряд ли стоит. С другой стороны, определяющими будут решения нашего правительства по защите экономики и поддержки российских производителей.

Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Бунич:

«Целевой» сценарий излишне оптимистичен. Даже Китай при благоприятных условиях глобальной экономики показывал рост ВВП в пределах 10%. «Стрессовый» сценарий — пессимистичен. И возможен лишь в том случае, если в стране не будет развиваться национальная экономика и прекратятся какие-либо внешнеэкономические отношения. Более реален «Инерционный» сценарий. Его удастся реализовать, если Россия будет последовательно проводить начатый курс в системе внешнеэкономических отношений и реализует программы по привлечению частных инвестиций. Также важно восстановить отечественное самолетостроение, автомобилестроение и другие отрасли. И здесь для России важно искать новых внешних партнеров, так как построение отношений в основном с Китаем и Индией — риск для экспорта.