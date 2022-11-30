На МосБирже рассказали о падении доли доллара и евро в торгах РБК: доля доллара и евро в торгах на МосБирже упала до уровня ниже процента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента денежного рынка Московской Бирже Сергей Титов заявил, что в торгах на площадке резко упала доля доллара и евро. В начале 2022 года на валютную составляющую приходилось около 20% операций, а на рублевую — порядка 80%,отметил он в беседе с РБК.

После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше одного процента, — подчеркнул представитель МосБиржи.

Он добавил, что в настоящее время доля рубля выросла до 94%, еще 5% приходится на юань. Эксперты полагают, что доля китайской валюты будет расти и дальше.

Ранее стало известно, что объемы торгов с казахстанским тенге на МосБирже достигли абсолютных максимумов. Впрочем, объем торгов с долларом и юанем по-прежнему несопоставимо выше. Эксперты признают растущую роль Казахстана в отношениях с Россией, однако инвестировать в иностранную валюту советуют осторожно.