Россияне переходят на тенге: как взлетели торги казахстанской валютой Тенге бьет рекорды на Московской Бирже

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Объемы торгов с казахстанским тенге на МосБирже достигли абсолютных максимумов. На минувшей неделе валюту Казахстана продали и купили на общую сумму 4,2 млрд руб. Впрочем, объем торгов с долларом и юанем по-прежнему несопоставимо выше. Эксперты признают растущую роль Казахстана в отношениях с Россией, однако инвестировать в иностранную валюту советуют осторожно.

Как все полюбили тенге

Объем торгов с казахстанским тенге на МосБирже 18 ноября с поставками «завтра» достиг 1,13 млрд руб. — это максимум за все время обращения валюты. В сумме за прошлую неделю инвесторы продали и купили эту валюту на общую сумму 4,2 млрд руб., что в три-четыре раза выше летних значений, пишет «Коммерсант».

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В то же время торги долларом, евро и китайским юанем упали на прошлой неделе более чем на 100 млрд руб. — до 857,2 млрд. Так, долларом и юанем торговали на 10–20% меньше, чем в предыдущую неделю. Зато объем торгов в евро вырос на 7%. При этом инвесторы теряют интерес ко многим альтернативным валютам. «Коммерсант» приводит в пример гонконгский доллар, сделки с которым три месяца назад совершались на 300–500 млн руб. ежедневно, а в последние дни не дотягивают и до 200 млн руб. в день.

Почему растет спрос

Трейдер Артем Звездин:

Рост интереса к казахстанской валюте связан с переориентацией России на азиатские рынки, что приводит к наращиванию товарооборота между странами. Казахстан используют в качестве промежуточного звена между РФ и Западом. К примеру, некоторые российские предприниматели используют платежные шлюзы в Казахстане, чтобы получать оплату из-за рубежа, поскольку оплата напрямую на счета российских компаний невозможна из-за санкций. Также Казахстан выступает посредником некоторой западной продукции — разумеется, «втихую», чтобы не навлечь на себя вторичные санкции. Кроме того, на растущие объемы торгов влияет эмиграция россиян в Казахстан. По разным оценкам, в эту страну въехало более 150–200 тысяч человек. Им необходимы тенге, которые они и покупают на бирже.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов:

Для России Казахстан стал крайне важным мостом для ввоза многих товаров через параллельный импорт. Расположение между Китаем и РФ дает ему очень важное преимущество для торговли. Поэтому роль Казахстана как страны — посредника в торговых отношениях между Россией и остальным миром будет только расти. Также не стоит забывать, что многие компании релоцировались, в том числе и в Казахстан, что добавляет тенге «важности».

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев:

Рост биржевых торгов в паре тенге/рубль — вещь относительная. Да, по сравнению с летним периодом объемы торгов в этой паре выросли в несколько раз — с примерно 200–250 млн руб. до 700-800 млн рублей в день. В то же время объемы торгов в парах доллар/рубль и юань/рубль в десятки раз выше, и порой превышают 100 млрд рублей в день. Поэтому говорить о каком-то значимом росте заинтересованности в тенге, наверное, не стоит. Объемы торгов в тенге с большой вероятностью растут из-за бизнеса, который перестраивает свои логистические цепочки и проводит внешнеэкономические операции через территорию Казахстана.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Для лучшего понимания ситуации следует смотреть не только на объемы торгов, но и на количество операций с тенге на бирже. Во второй половине ноября начался рост этого показателя, а последний раз такую динамику мы наблюдали во второй половине февраля, когда была объявлена специальная военная операция. Февральских уровней мы еще не достигли — тогда всего за несколько недель индикатор взлетел с менее чем 100 сделок до более 4000. Но на минувшей неделе число сделок с тенге уже возросло с 900 до 2350 в день. Если тенденция продолжится, это может привести к сильному падению курса рубля.

Покупать ли тенге сейчас

Артем Звездин:

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Для россиян инвестирование в тенге имеет смысл с точки зрения того, что западные валюты находятся под риском блокирующих санкций. Поэтому можно часть своего портфеля инвестировать на долгий срок в азиатские валюты. Но лучше всего для этого выбрать китайские юани или гонконгские доллары: экономика у Китая более диверсифицирована, чем у Казахстана. Получить спекулятивную разницу в тенге можно, но лучше, конечно, оставить спекуляции на бирже профессионалам. Сейчас я бы не стал инвестировать в тенге больше 5–10% своего капитала.

Андрей Маслов:

В целом тенге движется ровно по той же траектории, что и рубль, так как и Россия, и Казахстан входят в Таможенный союз и торгуют друг с другом. Особого смысла в инвестировании в тенге нет, так как валюта рисковая, нефтезависимая и мало чем отличается от рубля. Максимум, ее можно использовать для диверсификации на фоне политических рисков в РФ.

Алексей Федоров: