Минобороны захотело изменить систему выплат военным

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Минобороны России предложило сократить список из 77 банков, в которых военные могут получать довольствие, сообщает РБК со ссылкой на источник. Мера призвана обеспечить безопасность данных личного состава.

Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к документу.

В оборонном ведомстве предложили осуществлять денежные переводы на основании договоров Минобороны с банками из списка правительства, а также с полевыми учреждениями ЦБ. Такие кредитные организации должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Законопроект одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил решение о выплате для участников СВО за уничтожение танков необходимостью поощрения бойцов за проявленный героизм. За захват танков, произведенных в странах НАТО, бойцам Забайкалья будут выплачивать денежное вознаграждение от 100 тысяч до трех миллионов рублей.