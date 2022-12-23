Рубль опять растет: что это значит и долго ли продлится Доллар в моменте опускался до 67,5 рубля, евро падал до 71,7 рубля

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После месяца падения рубль начал сопротивляться давлению и неожиданно вырос. На момент публикации курс доллара равен 68,7 руб. Но можно ли говорить о новой волне укрепления рубля и каким он будет через месяц или даже несколько дней? Ответы на эти вопросы NEWS.ru дали ведущие аналитики.

Как менялся курс

Вплоть до середины четверга рубль на МосБирже продолжал дешеветь, обновляя восьмимесячные минимумы. Доллар на максимуме превышал 72,6 руб., евро — около 77,1 руб., а юань впервые с конца мая приближался к 10,3 руб. Волна падения рубля началась в конце ноября, когда стало понятно, что Евросоюз — крупнейший покупатель российской нефти — почти полностью откажется от нее с 5 декабря.

Однако в последние дни российская валюта начала быстро восстанавливаться. По итогам четверга рубль закрылся в хорошем плюсе: доллар упал на 2,88% (до 68,95 руб.), евро — на 2,71% (до 73,55 руб.), юань — на 3,08% (до 9,76 руб.).

В пятницу, 23 декабря, торги открылись небольшим снижением по рублевым парам. По состоянию на 13:18 мск курс доллара составлял 67,53 руб., евро — 71,70 руб., юаня — 9,61 руб.. Впрочем, уже к 17:00 доллар стоил 68,7 руб., евро — 73,6, а юань остался на 9,8 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему вдруг рубль вырос

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер:

После 20% падения рубля за последний месяц нет ничего экстраординарного в локальном укреплении нацвалюты. Это обычная биржевая практика, когда на смену волне роста приходит коррекционное снижение. Вчера себя исчерпали панические настроения о том, что доллар будет 72 руб., евро — 77 руб., а юань — больше 10 руб. Возможно рубль вновь начнет ослабевать, но пока техническая картина рынка говорит о возможности еще небольшого укрепления российской валюты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Нынешнее укрепление рубля связано с несколькими факторами. Во-первых, его падение в предыдущие дни было чрезмерно резким, эмоциональным. С 14 по 21 декабря доллар подорожал сразу на 15%. Но даже такие важные драйверы, как эмбарго не морские поставки нефти в Европу, снижение цен на российскую нефть, сокращение экспорта и одновременный рост спроса на импортные товары, вряд ли сами по себе могли бы так резко сдвинуть курс за такое короткое время. Здесь, вероятно, было немало спекулятивных и нервозных составляющих. А в конце недели на стороне рубля сыграл другой фактор — налоговый период, который продлится до 26 декабря. Экспортеры сейчас продают повышенные объемы прибыли в иностранной валюте за рубли, чтобы заплатить налоги. Вдобавок немного выросла в цене российская нефть (с $53,5 до $54,5 за баррель Urals за последние три дня. — NEWS.ru.). Курс доллара в таких условиях начал снижаться. И многие из тех, кто эмоционально покупал его в прошлые дни, стали фиксировать прибыль, то есть продавать валюту за рубли, что и привело к укреплению последнего.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

В четверг курс доллара не смог пройти важный уровень — 72 руб. Неспособность покупателей активно приобретать его по такому курсу вызвала на рынке фиксацию прибыли. Цена не может расти без коррекций. Продажи могли усилить экспортеры, чтобы продать валюту по завышенным котировкам перед пиком налоговых платежей (26 декабря). Это подтверждает и торговый объем. За 22 декабря в паре доллар/рубль он составил $2,53 млрд, максимальный за 109 торговых дней. Никаких новостей за укреплением рубля не стояло. Учитывая, что рынок низколиквидный и находится под наблюдением ЦБ России, колебания в пределах 3–5% на фоне геополитических рисков и разнонаправленных колебаний по нефти — это нормальная рыночная ситуация.

Что ждет рубль в будущем

Михаил Зельцер:

Накануне мы точно определили область сопротивления — 72 руб. за доллар, от которой и последовал мощный контрудар в сторону 68,5. Не исключено, что доллар может откатиться и к 67,5 руб., где опять у многих игроков на повышение доллара и других валют может возникнуть желание их прикупить. В ближайшие три месяца девальвации рубля не ожидаем, а те максимумы валют, что были накануне, уже включили в себя весь накопленный негатив для рубля: это и сокращение экспорта, и восстановление импорта, и снижение профицита бюджета с рисками роста дефицита в 2023 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марк Гойхман:

Основные фундаментальные факторы давления на рубль все еще сохраняются. Это, например, и сокращение экспорта, которое лишь усилится после запрета на поставки в ЕС российских нефтепродуктов с 5 февраля. И сжатие экономики, увеличение расходов бюджета и его дефицита, и вероятная дополнительная эмиссия рубля, а также постепенное наращивание импорта, в том числе параллельного, с соответствующим ростом спроса на валюту и прочее. Поэтому российская валюта вряд ли сможет укрепиться до прежних 60–65 руб., а в следующем году может возобновиться ослабление рубля. Но если не случится форс-мажора, оно будет более плавным и постепенным. Ориентир для роста доллара на предстоящие месяцы технически задан тем уровнем, на котором он уже был в декабре — это 72–73 руб.

Владислав Антонов: