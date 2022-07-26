Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты в ходе торгов 26 июля поднимался выше 61 рубля впервые с 11 июля, свидетельствуют данные МосБиржи. Курс евро также превысил 61 рубль.

По данным биржи на 18:55 мск, курс доллара поднимался до 60,89 рубля, курс евро доходил до 61,75 рубля.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в краткосрочной перспективе стабилизировать курс рубля поможет только покупка валюты Банком России или Минфином. Он добавил, что выкуп валют дружественных стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом.