Как выглядит криптоинвестор—2022 Международные данные — о том, сколько получают, как образованы и во что вкладываются пользователи «крипты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько можно заработать на криптовалютах, какие из них самые популярные и нужна ли криптоинвесторам обычная работа? NEWS.ru перевел десяток научных исследований в простую инфографику, чтобы цифровой рынок стал понятен каждому.

Кто они такие

Уже более 300 млн людей во всем мире занялись «криптой», и это не предел. Но прежде, чем купить свой первый биткоин, читателю стоит сравнить себя со средним криптоинвестором этой планеты.

Фото: lidia Maria Veles/NEWS.ru Портрет криптоинвестора в 2020-2022 гг.

И где они живут

Как ни странно, Россия занимает восьмое место в мире по числу держателей «крипты». Но недавно ООН предупредил РФ и другие развивающиеся страны: криптовалюты угрожают экономике. Они частично заменяют обычные деньги, и власти скоро не смогут регулировать капиталы, как раньше. А это чревато выводом средств за границу и вложением их в бюджеты других стран. Кроме того, говорят эксперты, «крипта» — достаточно рисковый актив: вложенные в него средства легко исчезают в цифровых пирамидах или же просто со скачком курса.

О том, при каких условиях и в какую валюту сейчас вкладываться, мы писали здесь. А о распространении цифровых валют в мире — инфографика ниже.

Фото: lidia Maria Veles/NEWS.ru Топ-10 стран по популярности криптовалюты

Скоро NEWS.ru также напишет о криптопирамидах и даст новые советы о покупке виртуальных денег. Следите за статьями в разделе «Экономика».