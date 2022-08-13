Что делать с биткоином после призыва ООН Там предлагают обложить криптовалюты налогами и запретить их использование банками

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Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) призвала ограничить «крипту» в развивающихся странах. Ведь она лишает граждан прибыли, а государства — налогов. Впрочем, этих заявлений рынок не заметил: инвесторов больше волнуют мировой кризис и инфляция в США. Что будет с цифровыми валютами дальше и стоит ли закупаться биткоином — в материале NEWS.ru.

Проблемы и риски криптовалюты

UNCTAD называет минимум четыре минуса криптовалют, из-за которых им требуется скорейшее регулирование в России, Белоруссии, Украине, Индии, Венесуэле, Кении и других развивающихся странах.

1. «Крипта» может влететь в копеечку. Недавние потрясения — обвал популярной валюты Luna, приостановка выдачи денег платформой Celsius, вывод инвесторами денег из биткоинов на фоне инфляции — показали, что хранение криптовалюты несет большие риски потери средств.

2. Криптовалюты могут частично заменить официальные деньги в той или иной стране. А это бьет по финансовой безопасности государств.

3. Цифровые деньги лишают чиновников права регулировать капиталы. Ведь средства просто перетекают в другие страны и вкладываются в чужую экономику.

4. Цифровые деньги легко использовать для ухода от налогов при различных платежах и переводах.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru Топ-10 стран по популярности криптовалюты

Что предлагают в ООН

Развивающиеся страны должны скоординировать друг с другом налогообложение криптовалюты.

Регулировать саму «крипту», ее биржи и цифровые кошельки.

Запретить банкам хранить криптовалюты или предлагать клиентам связанные с ними услуги.

Ограничить рекламу криптовалюты и других высокорисковых активов.

Создать безопасную, надежную и доступную государственную платежную систему, «адаптированную к цифровой эпохе» (ЦБ уже создает цифровой рубль).

Изменить структуру контроля за движением капитала, «чтобы учесть децентрализованные и безграничные характеристики криптовалют».

Чем ответили рынки на эти советы

Ничем. Рекомендации UNCTAD были обнародованы в среду. С 10 августа до момента этой публикации курс биткоина вырос на 1,97%, до $24,4 тыс., эфира — на 7,13%, почти до $2 тыс., а курс риппла не изменился — $0,38.

Причина: инвесторы в первую очередь учитывали хорошие данные по инфляции в США, опубликованные в среду вечером: 8,5% в июле (за год) против ожидаемых 8,7% и после 9,1% в июне, говорит официальный представитель Bitzlato на территории РФ Кристина Новикова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается призывов ООН, то на них никто не обратил внимание. Возможно, потому что все привыкли к подобным заявлениям и смирились: рынок все чаще будут пытаться регулировать, объясняет Новикова.

Как пытаются узаконить «крипту» в России

1 января 2022 года вступил в силу закон «О цифровой валюте». В Госдуме подтвердили, что речь идет о «крипте». И ей в документе дано определение.

Это совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются (...) в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, — сказано в документе.

Также этой валюте разрешили быть инвестицией. Но главное, закон запретил оплачивать такими деньгами товары, работы и услуги в России. Ведь здесь есть официальная денежная единица — рубль, объяснили в Госдуме.

В начале 2022 года ЦБ предложил запретить майнинг и оборот криптовалют в России. Причины были примерно те же, что и у ООН.

Но за «крипту» заступился Минфин, отметив, что запретить ее невозможно. Министерство предложило ее регулировать. То есть проводить операции с «криптой» через российские банки, ввести идентификацию инвесторов и разделить их на квалифицированных и неквалифицированных, как на обычной бирже. Против запрета криптовалюты высказалось и Минцифры, отметив, что это помешает развитию в стране блокчейна и IT-отрасли в целом. Президент России Владимир Путин призвал стороны договориться. С тех пор обсуждение темы в правительстве продолжается.

Что ждет крипторынок в будущем

По словам Новиковой, «крипта» к своим максимумам (биткоин по $69 тыс.) не вернется еще долго. Тому есть объективные причины: мировой кризис, падение доходов граждан, инвесткомпаний и целых секторов, девальвация мировых валют. В таких условиях будет падать все, за исключением золота и реальных активов, например производства, предупреждает собеседница NEWS.ru.

Не оптимистичен и специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов.

На мой взгляд, сейчас крипторынок находится в стадии коррекции падения: биткоин отскакивает как «дохлая кошка» в район $28–32 тыс., чтобы потом вновь пойти вниз, — заключает он.

Рынок и правда восстанавливается после недавних обвалов, говорит финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Но, несмотря на укрепление биткоина почти до $25 тыс., растет он очень медленно.

Чтобы говорить о переломе нисходящего тренда, цене нужно к 18 августа пройти уровень $27,5 тыс. и протестировать уровень $31 тыс., — сказал NEWS.ru эксперт.

При этом риск обновления биткоином годовых минимумов составляет более 60%, предупреждает Антонов.

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Как действовать криптоинвесторам

Тем, кто держит криптовалюту, стоит продолжать ее держать, советует Антонов. Тем, кто только собирается заходить в рынок, лучше дождаться роста биткоина до $31 тыс. (если до этого дойдет) и лишь после коррекции до $27 тыс. покупать его, добавляет эксперт.

Новикова же воздерживается от советов с учетом всех рисков.

Инвесторам стоит самостоятельно принимать решение, держать «крипту» или нет и в каком объеме, — заключила она.

Желающим заработать на биткоине и эфире следует помнить одно, говорит глава инвестдепартамента ICB Fund Аарон Хомский: чем больше рисков замедления экономического роста в мире, тем активнее люди будут избавляться от активов на биржах и возвращать себе реальные деньги. А это угрожает рынку криптовалют.