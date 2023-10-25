Эксперт по финансам перечислил основные схемы мошенничества с кредитами Эксперт по финансам Семов: мошенники могут оформить кредит без ведома заемщика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из наиболее распространенных видов мошенничества в сфере кредитования является оформление злоумышленниками кредита без ведома заемщика, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт портала «Моифинансы.рф» Максим Семов. По его словам, для этого аферисты перехватывают доступ к личному кабинету жертвы на сайте «Госуслуги».

Как пояснил специалист, так может произойти, если гражданин не обращает внимание на электронное письмо с предупреждением, что в его личный кабинет на «Госуслугах» кто-то вошел, сменив логин и пароль. Через некоторое время такая беспечность может обернуться письмом с требованием погасить задолженность по кредиту, отметил эксперт.

Еще одним видом мошенничества он назвал подмену условий кредитного договора. Обычно это происходит в автосалонах, где клиенту предлагают машину по выгодной цене, но только если он оформит кредит и купит дополнительное оборудование. Затем работники автосалона начинают тянуть время: несколько раз печатают документы с явными ошибками, отвлекают покупателя вопросами во время ознакомления с документами, не могут найти печать и так далее.

В общем, они делают все, чтобы клиент устал и не увидел подлога. В итоге стоимость автомобиля с учетом стоимости дополнительных ковриков за 100 тысяч рублей и невыгодных условий кредита увеличивается в несколько раз, — пояснил эксперт.

Третьей схемой обмана при оформлении кредита Семов назвал возвратный лизинг автомобиля, когда человек, нуждающийся в деньгах, обращается в автоломбард, где ему предоставляют необходимую сумму под залог машины. В итоге гражданин подписывает договор купли-продажи авто и договор лизинга, по которому продолжает пользоваться машиной, при этом внося ежемесячные выкупные платежи.

Стоимость автомобиля сильно занижена, установлены разные основания для расторжения договора и указан высокий размер неустойки. Например, стоимость продажи автомобиля компании — 200 тысяч рублей, однако выкупная стоимость этого же автомобиля составляет уже 500 тысяч рублей, — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что москвичка Анна Белова, снимающаяся для мужского журнала Playboy, лишилась денег из-за мошенника, который обещал восстановить ее профиль в одной из запрещенных в РФ соцсетей. Аккаунт девушки заблокировали из-за откровенных фотографий.