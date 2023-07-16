Экономист объяснил, зачем ЦБ возвращает купюры номиналом в 5 и 10 рублей Экономист Разуваев: ЦБ возвращает купюры номиналом в 5 и 10 рублей из-за их дешевизны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возвращение в оборот купюр номиналом в 5 и 10 рублей объясняется снижением их себестоимости и ростом цен на металл для чеканки монет, а также технологическим прогрессом, объяснил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. При этом, по его словам, такие купюры не будут широко использоваться из-за роста безналичных платежей.

Технологии поменялись и купюры стали меньше изнашиваться. Также резко снизилась их себестоимость, она настолько маленькая, что бумажные деньги изготавливать выгоднее, чем монеты. Учитывая, что цены на металл для чеканки, наоборот, увеличился. Однако люди платят больше банковскими картами, и я не думаю, что купюры будут широко использоваться, разве что как мелкая разменная монета, — пояснил Разуваев.

Ранее сообщалось, что денежные банкноты номиналом 5 и 10 рублей готовятся ввести в оборот в Москве и Подмосковье, кассово-инкассаторские центры в столичном регионе уже начали предоставлять новые купюры вместо монет. Источник в одном из столичных отделений Сбербанка сообщил, что купюры банк уже получил, но в оборот они не поступали.