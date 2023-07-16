Купюры в 5 и 10 рублей введут в оборот в Москве Mash: Москва и Подмосковье введут в оборот купюры в 5 и 10 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денежные банкноты номиналом 5 и 10 рублей готовятся ввести в оборот в Москве и Подмосковье, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, кассово-инкассаторские центры в столичном регионе уже начали предоставлять новые купюры вместо монет.

Как отмечает канал, Банк России включил пятирублевые и 10-рублевые банкноты в памятку с указанием признаков подлинности. Отличить купюры от фальшивых можно по водяным знакам и защитным линиям, буквам «РР» под углом и цифрам номинала на ощупь.

Выпуск пятирублевых купюр в России возобновили впервые с 1998 года. Вернуться к банкнотам решили из-за роста цен на металл для чеканки.

Банк России вернул в обращение купюры в 5 и 10 рублей в марте 2023 года. Зампред ЦБ Сергей Белов тогда сообщал, что в некоторые регионы свежие банкноты завезли еще в конце 2022 года. В июле того же года Белов отмечал, что купюры решили заменить на монеты из-за их быстрой изнашиваемости, но теперь появились технологии, позволяющие увеличить срок службы за счет лакирования. Зампред ЦБ признавал, что выпуск 10-рублевой монеты стал затратным в 2009 году.

В июне 2022 года также была представлена новая банкнота в 100 рублей с изображением символов Москвы, среди которых Красная площадь и здание МГУ имени Ломоносова, а также достопримечательностями Центрального федерального округа России на другой стороне. На новых банкнотах, покрытых лаком, также размещен QR-код, ведущий на сайт ЦБ РФ.