Стало известно, как санкции повлияли на экспорт из Италии в Россию Экспорт товаров из Италии в Россию снизился 4% до 0,9%

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Объемы экспорта из Италии в Россию в связи с санкционной политикой Евросоюза против Москвы снизились с 4% до 0,9%. Об этом РИА Новости сообщил президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. Власти предлагают бизнесу переориентироваться на рынки других стран. Россия закупала товары от средних и малых производителей, поскольку производителям предоставлялась логистика. Особым спросом пользовалась итальянская обувь.

Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику. [Итальянская обувь] не хуже немецкой, но дешевле. Последние 20 лет они работают напрямую с Россией. Россия была достаточно интересным рынком, сейчас санкции сильно влияют и на этот сектор. Они рискуют серьезно пострадать, — заявил Палаццо.

Также Пелаццо отметил, что 40% экспорта из Италии составляло качественное оборудование, которое производят в двух провинциях Италии в Ломбардии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не готова вводить санкции в отношении России из-за своих моральных принципов. Он также отметил, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему территориальной целостности разных государств, и подчеркнул, что его страна самостоятельна в выборе политики.