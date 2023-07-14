Вучич объяснил, почему Сербия не вводит санкции против России Вучич: моральная позиция Сербии не позволяет ввести санкции против России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сербия не готова вводить санкции в отношении России из-за своих моральных принципов. Об этом в эфире телеканала Pink заявил президент страны Александр Вучич. Он также отметил, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему территориальной целостности разных государств, и подчеркнул, что его страна самостоятельна в выборе политики.

Я был тем, кто изначально был против [введения санкций], считая, что моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Потому что для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция, — сказал Вучич.

Он также добавил, что Сербия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям. Кроме того, Вучич указал, что западные представители по-разному реагируют на вопросы территориальной целостности, когда речь заходит об Украине и Сербии. В первом случае этот вопрос не ставится под сомнение и в подтверждение приводится устав, а во втором случае все заканчивается молчанием и отсутствием каких-либо ответов.

После начала специальной военной операции Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не станет вводить ограничительные меры в отношении России. При этом глава государства заявил, что Белград временно прекращает военные и полицейские учения со всеми иностранными партнерами. По словам Вучича, Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о конфликте. Он также пообещал оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Ранее сербский политик и глава партии «Единая Сербия» Драган Маркович Палма заявил, что министр экономики страны Раде Баста был исключен из партии за призывы ввести санкции против России. По словам Марковича, глава ведомства также призывал других членов кабмина присоединиться к протестам в Белграде.