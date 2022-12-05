Экономист назвал роковые ошибки владельцев банковских карт Экономист Гусев дал совет не оплачивать банковской картой заказы через общественный Wi-Fi

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев заявил, что владельцы банковских карт допускают ошибки, которыми пользуются мошенники. В частности, по этой причине опасно оплачивать заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт также напомнил, что нельзя передавать пин-коды и другие данные с карты.

Казалось бы, банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а все же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию, — пояснил он.

Гусев считает, что не надо совершать покупки на непроверенных сайтах. Их необходимо тщательно проверять, особенно, когда присутствуют обещания больших скидок.

Категорически, по мнению эксперта, запрещено передавать карту для оплаты через pos-терминал. У злоумышленников есть возможность сфотографировать карту и использовать ее для покупок в онлайн-магазинах, подчеркнул Гусев.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что существует ряд случаев, когда карту лучше заблокировать. По ее словам, в первую очередь сделать это следует при утечке персональных данных. Финансист также считает, что блокировка карты поможет не стать жертвой мошенников при ее утере.