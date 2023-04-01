День рождения доллара: как он появился в России и есть ли у него будущее Что будет с курсом американской валюты и не запретят ли ее в нашей стране

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1 апреля 1778 года считается официальным днем рождения доллара. Сегодня эта мировая резервная валюта, монополии которой, как считают некоторые, скоро придет конец. NEWS.ru вспомнил, сколько стоил доллар в разные периоды истории России, а эксперты рассказали, вырастет ли курс доллара в будущем и могут ли эту валюту у нас запретить.

Кто придумал доллар

По одной из теорий, 1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты США он был утвержден позднее — в 1785 году.

Согласно другой версии, за основу доллара американцы взяли испанский песо — на нем была изображена цифра 8 (песо по номиналу равнялся восьми реалам). Со временем американцы, чтобы экономить время при написании, стали знак доллара перечеркивать черточкой. Так и получился известный всем знак доллара — $.

По третьей версии, он появился благодаря аббревиатуре US, то есть United States, которой обозначают США. Якобы заглавная буква U наложилась на S, а с течением времени «лишние» части отпали, превратив U в две вертикальные линии.

Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как менялся курс доллара с начала 1990-х

Официальный курс советского рубля к иностранным валютам с привязкой к золоту устанавливал Госбанк СССР. Свободная продажа и покупка иностранной валюты в Советском Союзе были запрещены. Уже само владение валютой для советского человека было опасным.

В начале 1990-х годов в России было законодательно разрешено свободное хождение иностранной валюты. А 1 июля 1992 года введен свободный курс национальной валюты. После этого Банк России уравнял официальный курс доллара США с биржевым — в результате он подскочил с 56 копеек до 125 рублей (рост в 222 раза).

С этого момента и до 1998 года рубль обесценился еще в 47 раз: со 125 руб. до 5960 руб. После деноминации с 1 января 1998-го доллар стал стоить 5,96 руб. А еще через год — 20,65 руб., и постепенно рос дальше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время мирового финансового кризиса за 2,5 месяца с ноября 2008-го по февраль 2009 года рубль подешевел к доллару на треть — с 27,3 руб. до 36,4 руб.

Новый виток девальвации произошел в 2014 году, сперва на фоне санкций, введенных против России из-за Крыма, а затем — из-за резкого падения цен на нефть. По итогам 2014 года российская валюта обесценилась к доллару на 72,2% (с 32,66 руб. на 1 января 2014 года — до 56,24 руб. на 1 января 2015 года).

В 2020 году — в условиях пандемии коронавируса и нового обвала цен на нефть — курс доллара не раз обновлял многолетние максимумы. Но главные испытания для рубля были впереди.

В 2022 году Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация на Украине. Фондовый рынок рухнул, а рубль обвалился до исторических минимумов. Максимальный на данный момент официальный курс доллара был установлен ЦБ 11 марта 2022 года — 120,37 руб.

Сейчас доллар на бирже торгуется на уровне 77 руб.

Какой курс доллара будет в ближайшее время

Аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» ранее предсказывали рост курса доллара до 100 руб. к 2024 году и выше 200 руб. в 2025 году. Другие эксперты тоже допускают ослабление рубля, пусть и не столь впечатляющее.

Сейчас на рубль давят снижение мировых котировок на нефть (баррель Brent в марте спустился с $85 до $76) и постепенное сокращение экспорта из России по сравнению с импортом. Поэтому в ближайший месяц доллар может превысить 80 руб., считает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев. Но к концу года эксперт ожидает снижение его курса до 65–75 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к санкциям займет еще несколько месяцев. А затем ситуация с притоком валюты (который сейчас заметно сократился) может улучшиться.

«Курс рубля весной стабилизируется и даже немного укрепится летом этого года», — прогнозирует эксперт.

Во втором квартале курс доллара к рублю будет держаться на отметках 73–80 руб., а до конца года — в районе 73–85 руб. А вот в ближайший год-полтора доллар вернется на максимумы весны 2022 года, в район 121 руб., полагает Потавин. Если, конечно, политики не найдут пути для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

За год-полтора доллар может вырасти к рублю до 110–120 руб., соглашается аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Российская валюта будут слабеть из-за проблем с федеральным бюджетом РФ, которые в ближайшие годы придется решать в том числе за счет более слабого рубля (чем дороже доллары, тем больше рублей приносит в казну продажа товаров за доллары), объясняет он.

На более отдаленную перспективу аналитики строить прогнозы не готовы.

Запретят ли доллар в России

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился с NEWS.ru мнением о том, что «теоретически полный отказа от доллара в России возможен».

«В ряде российских СМИ усиленно продвигается тема дедолларизации. Но она весьма политизирована, и доллар в мировой торговле еще долгие десятилетия будет оставаться ключевой валютой расчетов», — отметил он.

При этом аналитик напомнил: СМИ сообщали, что ЦБ готовился к сценарию ужесточения санкций и перед конфликтом на Украине ввез в Россию немалые объемы наличной валюты.

«Их (доллары. — NEWS.ru) завозили настолько много, насколько позволяли транспортные мощности. В отчете регулятора сказано, что ввезенные купюры, равно как и золотые слитки, находятся в хранилищах Центробанка внутри России. В такой ситуации ждать быстрого отказа от американской валюты не стоит», — полагает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению аналитика TeleTrade Алексея Федорова, «большого смысла запрещать доллар в России нет, его доля во внешних расчетах нашей страны и так быстро снижается в пользу юаня и рубля».

«При необходимости можно будет увеличить банковские комиссии за операции в американской валюте. Это дополнительно снизит использование американского доллара и позволит избежать увеличения „черного рынка“ валюты, со всеми вытекающими (например, резким удорожанием доллара. — NEWS.ru.)», — сказал Федоров.

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов заявил NEWS.ru, что «запрет доллара в России звучит нереалистично».

«Доллар остается мировой резервной валютой, проекты о создании новых валют — например, единой валюты стран БРИКС — только на ранних переговорных стадиях. Отдельно о юане: Россия переводит расчеты в национальные валюты, однако на текущий момент наша банковская система частично изолирована от мировой. В том числе от китайских банков, для полноценной работы с которыми требуется технология SWIFT. Исторически переход от одной резервной валюты к другой занимает 20–30 лет», — заключил Сергей Раманинов.