Цены на iPhone в России вернулись к уровню начала февраля

Фото: Piyas Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

iPhone 13

Цены на iPhone вернулись в России к уровню начала февраля — снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, падение стоимости наблюдается и среди других популярных моделей смартфонов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.ru, россияне также стали реже интересоваться подержанной техникой: спрос на покупки смартфонов с рук упал на 8%, на ноутбуки — на 28%. Заметно и падение онлайн-спроса на ремонт техники.

Цены на популярные среди россиян модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 года вернулись к показателям начала февраля 2022 года, — говорится в исследовании.

Средняя стоимость iPhone 12 составляет 57 098 рублей (—22% относительно первого квартала этого года), iPhone 11 Pro — 50 758 рублей (—23%), средняя цена iPhone 11 Pro Max 256GB вернулась к показателям первого квартала этого года и составляет 64 726 рублей. Аналогичная динамика наблюдается и на рынке ноутбуков: средняя стоимость MacBook Air 2020 года во втором квартале снизилась на 34% и составила 96 828 рублей, при этом спрос на него вырос на 71%.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими. С другой стороны, эксперты отмечают, что некондиционный товар закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили «подзаработать». Кроме того, россиян по-прежнему защищает закон о правах потребителя, согласно которому импортер и продавец обязаны обеспечить сервисную поддержку и постгарантийное обслуживание товара.