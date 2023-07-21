Брокеры рассказали, какого роста ждут от рубля после повышения ставки ЦБ В «БКС Мир инвестиций» ждут ослабления доллара до 83,5-85 руб. из-за повышения ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар может упасть до 83,5-85 руб. в ближайшие месяцы из-за повышения Центробанком ключевой ставки сразу с 7,5% до 8,5%. Об этом заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Несмотря на то, что после введения масштабных санкций рубль уже не так сильно реагирует на изменение ключевой ставки, как раньше, настроения на валютном рынке все же могут измениться, полагает аналитик.

Рубль на фоне ограничений, ухода иностранных компаний и нарушения привычных арбитражных связей долгового-валютного-денежного рынков уже не обладает высокой чувствительностью к ставке фондирования. Тем не менее сейчас ужесточение денежно-кредитной политики должно перебить негативный сентимент в нацвалюте. В перспективе ближайших месяцев ожидаем коррекцию доллара в область 85–83,5 руб., а иные инвалюты пойдут за «американцем» следом вниз, — сказал Зельцер.

По его словам, у Центробанка не было иного выхода, кроме как повысить ключевую ставку. Ведь инфляционные ожидания населения «разгоняются», и нужно было сделать национальную валюту более дорогой, чтобы притормозить рост цен. Подтолкнуло к этому и ослабление курса рубля на 30% с начала года, говорит он.

Сегодня, 21 июля, Центробанк прервал паузу в изменении ключевой ставки и резко повысил ее с 7,5% до 8,5%. Ранее эксперты ожидали повышения до 7,75% или 8%. О том, что инфляционные риски усиливаются, в Банке России предупреждали еще с мая, поэтому аналитики ждали повышения ставки, пусть и не столь радикального. В ближайшие часы NEWS.ru также выпустит материал с прогнозами других аналитиков об изменении курса рубля и ставок по кредитам и вкладам.