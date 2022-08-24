Банкир оценил инициативу о возврате банками переведенных мошенникам денег Банкир Тосунян поддержал инициативу о возврате банками переведенных мошенникам денег

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Если российские банки допускают утечки данных клиентов, они должны быть готовы компенсировать им потери в случае перевода денег мошенникам, считает президент Ассоциации российских банков (АСБ) Гарегин Тосунян. Он отметил, что эта инициатива поможет эффективно бороться со злоумышленниками, а банки должны повысить свою бдительность, пишет Lenta.ru.

Если Центральный банк взял и обеспечил доступ к информации о телефонной базе мошенников и сделал это доступным для банков, ответственность банков должна быть в том, чтобы мошенники не смогли осуществлять свои мошеннические операции. <...> Если мы коллективно не будем с этим бороться и каждый не возьмет на себя часть ответственности, вряд ли борьба с мошенниками будет достаточно эффективной, — подчеркнул банкир.

Тосунян добавил, что россияне и сейчас могут вернуть свои средства, если они стали жертвами мошенников, однако для этого потребуется много времени и сил. Придется взаимодействовать с правоохранительными органами, банками, контрагентами, если вы успели увидеть, куда ушли деньги на первом этапе.

Глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров ранее озвучил инициативу обязать банки возвращать денежные средства клиентов, которые те перевели мошенникам. По его словам, информация о мошеннических счетах будет содержаться в базе данных ЦБ. Если кредитная организация допустила проведение такого платежа, она будет обязана компенсировать сумму в полном объеме.