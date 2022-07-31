Аналитик рассказал об опасном периоде для доллара Аналитик Васильев: в ближайшие месяцы роль доллара и евро продолжит снижаться

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что значимость для россиян доллара и прочих иностранных валют в первом полугодии 2022 года значительно просела. Однако это не предел — после заморозки российских ЗВР и введения санкций роль заокеанской валюты и дальше продолжит снижаться, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями), — рассказал аналитик.

По его мнению, в ближайшие месяцы продолжится снижение роли доллара и евро. Расти станут валюты дружественных стран. Васильев пообещал, что таких условиях курс рубля к доллару останется стабильным, а к концу года он окажется в рамках 65–70 рублей за доллар.

Для наполнения бюджета, как считает эксперт, такая тенденция будет более комфортной.

Ранее стало известно, что ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил: к концу года курс доллара может вырасти примерно до 77–85 рублей. По его словам, этому могут способствовать снижение экспорта и добычи энергоносителей на 30% и 20% соответственно, а также дальнейшее снижение ключевой ставки.