Аналитик объяснил, что будет с рублем до конца недели Аналитик Антонов заявил о боковом движении курса рубля до конца недели

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что до конца недели пары «доллар — рубль», «евро — рубль» и «юань — рубль» сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Негативное влияние на рубль может оказать только падение нефтяных котировок, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что 21 сентября в ходе торгов курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия 20 сентября. При этом с начала 2022 года объем торгов в паре «юань — рубль» вырос двукратно.

Также Антонов обратил внимание на ослабление британского фунта после сообщений о приостановке Мосбиржей торгов им. Данный шаг, считает аналитик, обусловлен потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в валюте Британии. Он допустил и приостановку торгов евро на МосБирже. Такой шаг последует, если «Газпром» не возобновит работу «Северного потока», добавил Антонов.

По его мнению, рубль остается сильным, к его дальнейшему умеренному укреплению имеются ярко выраженные тенденции.

Ранее стало известно, что покупка ценных бумаг в среднесрочных целях в текущий момент связана с серьезными рисками, рассказал финансовый аналитик Алексей Антонов. Он напомнил, что 20 сентября случился обвал российского фондового рынка. При этом Антонов утверждает, что рубль стойко пережил все катаклизмы этого обвала.