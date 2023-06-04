Аналитик объяснила майский рекорд по ипотечным кредитам Аналитик Радченко: россияне из-за обвала рубля стали чаще брать ипотечные кредиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что резкое снижение курса рубля повлияло на рекордные показатели выданных ипотечных кредитов в России в мае. По ее словам, которые приводит URA.RU, россияне посчитали недвижимость более надежным способом хранения сбережений.

Радченко отметила, что с ноября 2022 года рубль обвалился на 25%, что и явилось основной причиной инвестирования в недвижимость.

Это не про улучшение жилищных условий. Улучшают те, у кого есть сбережения. Они сейчас побежали снимать деньги с депозитов, — сказала аналитик.

По ее мнению, россиян, хранивших сбережения в валюте, прежде мало волновали подобные колебания курса рубля. Сейчас же, когда валютные депозиты практически запрещены, платить банку 5% за хранение сбережений «мало кто хочет», уточнила Радченко.

Ранее сообщалось, что новое жилье бизнес-класса в Москве в основном покупают жители столичного региона, но доля продаж покупателям, приехавшим из других регионов, сейчас выросла до 35%. Об этом NEWS.ru заявили представители застройщика October Group и агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой». При этом каждый четвертый житель регионов сразу оплатил всю сумму, не прибегая к ипотеке.