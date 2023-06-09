Аналитик объяснил, зачем в России вводится комиссия на валютные счета Аналитик Разуваев: Райффайзенбанк ввел комиссию на валютные счета, чтобы россияне отказались от доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Райффайзенбанк ввел комиссию за переводы средств в долларах для того, чтобы россияне отказались от американской валюты, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что Райффайзен остался по сути единственным иностранным банком в России. Аналитик предположил, что руководство банка хочет «пересидеть» в РФ, пока не начнется разморозка резервов. Вводить полный запрет на переводы долларов в России банк также не будет, уверен Разуваев.

Это просто запретительный процент, банк хочет, чтобы люди совсем отказались от доллара. Учитывая все риски, Райффайзенбанк не может сказать, что он вообще не будет этого делать, поэтому введение такой комиссии выглядит логичным. <...> Райффайзенбанк — это венгерский ОТП, единственные, кто остались, кто работают, поэтому они видимо решили ввести запретительный процент. <...> Возможно, они надеются просто «пересидеть», пока не наступит какая-то развязка, разморозка резервов, — предположил эксперт.

При этом Разуваев отметил, что доллар является токсичной валютой для россиян. В качестве альтернативы он предложил использовать арабский дирхам, азербайджанский манат или китайский юань.

Райффайзенбанк объявил, что с 20 июня вводит комиссию за входящие переводы с других банков в долларах США на счета физлиц. Согласно заявлению компании, сумма комиссии будет составлять 50% от суммы перевода, но при этом она не может превышать $500.