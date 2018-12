Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!