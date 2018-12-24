USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,268 $   Brent52.81 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C20:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США

Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка.

«Они не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами „шатдауна“ из-за границ. ФРС — как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара — он не в состоянии загнать шар в лунку!» — написал он в своем Twitter.

Запись в микроблоге хозяина Белого дома появилась на фоне новостей о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы США 24 декабря торгуются в «красной зоне» из-за приостановки работы ряда федеральных ведомств страны.

Ранее News.ru писал о том, что шесть крупнейших банков США заверили власти в наличии достаточного запаса ликвидности для кредитования. Вопрос возник на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Позиция банков стала известна после переговоров, которые провёл министр финансов США Стивен Мнучин с руководителями Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.


#сша #Трамп #фрс
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 19:10, 24 декабря 2018
Трамп: союзники злоупотребляют дружбой США
в мире 10:14, 21 декабря 2018
Белый дом прокомментировал отставку министра обороны США
экономика 22:34, 8 ноября 2018
ФРС США сохранила базовую ставку
Лента новостей
спорт 20:48
Бобровский признан лучшим в прошедшую неделю НХЛ
политика 20:43
ФАС проведёт проверку на металлургических предприятиях
политика 20:40
Росстат ждёт масштабная реформа
в мире 20:35
Лукашенко отказался называть Россию «братским государством»
в мире 20:28
Киев теряет доказательства об украинском Крыме
спорт 20:23
Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи
в мире 20:21
Турция планирует приобрести ракетные комплексы у США
новый год 20:19
Космонавты рассказали о праздновании Нового года
политика 20:16
Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску
спорт 20:15
Хоккеисты подрались после матча КХЛ
в мире 20:05
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
в мире 19:59
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году
спорт 19:51
Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались
общество 19:46
Новогоднее похмелье принесёт сверхдоходы врачам и аптекам
общество 19:41
Между Крымом и Севастополем установят границу
Другие новости
экономика 18:06
Трейдер Trafigura может купить долю в проекте «Роснефти»
экономика 17:58
Топ-5 важных новостей 24 декабря
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас
экономика 17:54
Главе Росимущества поручили бороться с коррупцией
экономика 17:30
Нефть WTI торгуется ниже $45 за баррель
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top