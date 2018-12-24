Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США

https://news.ru/storage/news/11f1bf92e74f17be9a473631d114cc11/6ea405a5-b0e6-49c4-aaac-e71bdee902bf_850.jpg Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка.

«Они не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами „шатдауна“ из-за границ. ФРС — как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара — он не в состоянии загнать шар в лунку!» — написал он в своем Twitter.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Запись в микроблоге хозяина Белого дома появилась на фоне новостей о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы США 24 декабря торгуются в «красной зоне» из-за приостановки работы ряда федеральных ведомств страны.

Ранее News.ru писал о том, что шесть крупнейших банков США заверили власти в наличии достаточного запаса ликвидности для кредитования. Вопрос возник на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Позиция банков стала известна после переговоров, которые провёл министр финансов США Стивен Мнучин с руководителями Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.