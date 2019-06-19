Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как аэропорт готовится к наплыву туристов, которые в июне 2020 года прилетят на чемпионат Европы по футболу, зачем городу либерализация воздушного пространства по седьмой степени свободы, что чаще всего забывают пассажиры и почему кофе в аэропорту стоит дороже, чем в городе.

— Леонид Владимирович, как менялся пассажиропоток за последние годы?

— В целом на протяжении последних 10 лет пассажиропоток аэропорта Пулково растёт по 12% в год. По итогам 2018 года мы констатировали рекордные 18,1 миллиона человек, и так совпало, что рост по сравнению с 2017 годом составил те же 12%. Если говорить о наступившем сезоне, мы уже видим положительную динамику. Ожидаем, что по итогам текущего года подойдём к цифре в 20 миллионов пассажиров.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев Сергей Булкин/News.ru

— Что может стать драйвером и существенно увеличить пассажиропоток в ближайшие годы?

— У нас есть две задачи, которые необходимо решить. Первая — продолжать обеспечивать высокий уровень качества обслуживания пассажиров и развивать инфраструктуру в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве. Для этого мы обновляем мастер-план аэропорта. Второе, что нам надо решить, — это вопросы глобального характера. Не секрет, что Петербург обладает феноменальным потенциалом для развития туризма и бизнеса. Однако, с точки зрения иностранца и того, сколько времени и денег ему нужно потратить для оформления визы в Россию, наша страна закрыта. Более того, закрыто и небо для перевозчиков. Переговоры для получения допуска на полёты занимают много времени.

Кроме того, если посмотреть на европейский рынок, то там сегодня 320–330 миллионов пассажиров перевозят низкобюджетные авиакомпании. При этом это не те лоукостеры, о которых мы слышали или которые есть у нас. Это авиакомпании с эффективной системой управления затратами, которая позволяет им при низкой стоимости билета перевозить пассажиров с комфортом. Тем не менее сейчас эта часть рынка лоукост-перевозок для нас закрыта. Привлечение иностранных туристов и низкобюджетных авиакомпаний в Санкт-Петербург напрямую зависит от введения либо электронной визы, либо визы, равной Fan ID (паспорт болельщика), которая использовалась для футбольных событий в 2017–2018 годах. Эта технология уже отработана и доказала свою эффективность.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев Сергей Булкин/News.ru

Что касается неба, то для Петербурга необходима либерализация воздушного пространства по седьмой степени свободы. Такой режим позволяет иностранной авиакомпании прилетать в страну для продолжения рейсов в другое государство. Таким образом ты защищаешь свой внутренний рынок, но позволяешь внешнему рынку создавать тяговую силу. Если это произойдёт, то туристическая инфраструктура Петербурга может вырасти в разы, как это было, например, в Сочи после зимней Олимпиады 2014 года. И потенциал для этого есть. Это то, над чем мы сейчас будем работать.

— Куда чаще всего летают из Пулково?

— Как правило, список самых востребованных направлений полётов из Пулково меняется в зависимости от сезона. По итогам пяти месяцев 2019 года аэропорт обслужил 6,8 млн человек. Лидерами по пассажиропотоку за этот период среди российских направлений стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Краснодар, среди международных — Анталья, Минск, Франкфурт-на-Майне, Париж и Мюнхен.

— Как готовится аэропорт к наплыву туристов в 2020 году, когда Санкт-Петербург будет принимать болельщиков чемпионата Европы по футболу?

— К счастью, Пулково уже проводило подобную подготовку перед чемпионатом мира по футболу в прошлом году и другими крупными мероприятиями. К Евро-2020 надо будет потренироваться за три месяца и сделать всё то же самое, что делали раньше. Планируем использовать инфраструктуру, созданную для обслуживания болельщиков ЧМ-2018. В целом для Пулково такие события не являются большими с точки зрения пропорции в классическом пассажиропотоке. Мы ждём этого, потому что крупные мероприятия, как правило, поднимают доходы от коммерции и, конечно, настроение. Всё всегда проходит бурно и весело и дарит массу положительных эмоций.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев Сергей Булкин/News.ru

— Пассажиры традиционно жалуются, что кофе в аэропортах стоит значительно дороже, чем в городе. Почему так происходит?

— Во-первых, у нас пропорция авиационных и неавиационных доходов 80% на 20%. Если вы возьмёте зарубежные аэропорты, то будет где-то 50% на 50%. Стоимость товаров и услуг в аэропорту объясняется ценовой политикой арендаторов, которые действуют исходя из собственной экономики. Кроме того, у нас всё должно быть сегментировано в соответствии с потребностями пассажиров и посетителей. Привлечь арендаторов и для тех, кто может заплатить много и хочет посидеть в хорошем кресле, и для тех, кто бежит и взял чашку кофе, — это одна из наших ключевых задач в работе по развитию неавиационной коммерции.

— Как обеспечивается безопасность аэропорта, в том числе антитеррористическая?

— В принципе, чем меньше ты об этом знаешь, тем лучше. Про безопасность трудно говорить в деталях, потому что, по существу, на то она и безопасность, чтобы быть скрытой от посторонних. Могу сказать, что в будущем возможно использование технологии распознавания лиц. При этом она будет применяться не в самом аэропорту, а за пять километров до него. Так уже работают в Израиле. Нас всё больше будут оцифровывать, в том числе и по отпечаткам пальцев. Когда такие технологии будут разрешены законодательством, упростится процесс прохождения предполётных и послеполётных формальностей в аэропорту. Вся необходимая информация о пассажире будет считываться в момент его прохода мимо различных устройств.

— В Пулково работает стол находок. Что чаще всего забывают пассажиры аэропорта?

— Статистика классическая. Если зима — то забывают шапки, варежки, а если лето — то планшеты, телефоны. Все забытые вещи регистрируются в международной системе, где можно посмотреть, что и где хранится. Другое дело, что люди иногда не обращаются за вещью. После определённого срока хранения такая вещь утилизируется по установленной законом процедуре.