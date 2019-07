По его словам, решение будет распространяться на 122 отрасли экономики, в частности предприятий, действующих в области сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорте, строительстве, в сфере развлечений и в электронной торговле.

In a cabinet meeting I chaired in Abu Dhabi, we approved 100% foreign ownership in 122 economic activities in fields including agriculture, manufacturing, renewable energy, e-commerce, transportation, arts, construction and entertainment. pic.twitter.com/kTO5nqxntH