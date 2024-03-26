Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вышли на прогулку с новорожденным

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Роберт Паттинсон

37-летний британский актер Роберт Паттинсон, известный по главной роли в сериале «Сумерки», и его партнерша, 32-летняя модель Сьюки Уотерхаус, были замечены во время семейной прогулки с новорожденным ребенком в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Когда именно появился первенец пары, не сообщается. Известно, что в последний раз беременная Уотерхаус появлялась на публике 24 февраля.

Во время прогулки с ребенком Сьюки выглядела шикарно, а Роберт буквально светился от счастья, когда катил светло-розовую коляску с новорожденным. Пара подтвердила появление малыша на свет, но пока не назвала его пол. Сьюки уже три недели не публиковала посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), что говорит о том, что она, возможно, занята с ребенком, — сообщает издание.

Уотерхаус и Паттинсон познакомились в 2018 году и держали свои отношения в секрете. О своей беременности Уотерхаус объявила на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре 2023 года, где продемонстрировала растущий живот со сцены. Позднее модель подтвердила помолвку с Паттинсоном, появившись с кольцом во время прогулки в Лондоне в декабре.

Ранее стало известно, что Паттинсон впервые станет отцом, после того как Уотерхаус, с которой артист живет пять лет, вышла на прогулку в Лос-Анджелесе с заметно округлившимся животом. Пара не делала никаких объявлений о предстоящем событии, ранее в прессе не было подтверждения каким-либо предположениям о беременности. Сьюки была одета в черный свитер на молнии и серые спортивные шорты. Роберт вышел на прогулку в сером пуловере с капюшоном, черных полосатых шортах и черных кроссовках. Пара выглядела влюбленной и обнималась.