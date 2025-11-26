Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского

Ушедший из жизни актер Всеволод Шиловский любил проводить застольные репетиции с угощением пирожками, рассказала NEWS.ru актриса Марина Могилевская. По ее словам, режиссер всегда подчеркивал важность душевного подхода к ролям.

Это очень грустно, очень печально, [что Шиловский умер]. Я не знала. Говорят, что нет незаменимых людей. Есть. Всеволод Николаевич абсолютно незаменимый артист, режиссер и человек. Это большой русский артист в самом высоком понимании этого слова, потому что он всегда настолько переживал за то, чтобы было по-настоящему сыграно, за то, чтобы было сделано качественно. Я помню, когда мы первый раз с ним вместе снимались, я была совсем начинающая артистка, и он у себя дома устраивал застольные репетиции. Его удивительная супруга накрывала нам чай с пирожками, я это помню до сих пор, — поделилась Могилевская.

Она подчеркнула, что в киноиндустрии обычно не практикуется обсуждение ролей. Однако, по словам Могилевской, Всеволод Шиловский всегда настаивал на том, чтобы артисты вкладывали душу, сердце и мысли в свою работу.

Ранее стало известно, что Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Его сценический путь начался с роли Керубино в «Женитьбе Фигаро», а позднее он воплотил образ Костылева в спектакле «На дне» по пьесе Максима Горького.