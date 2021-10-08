Жена Аскольда Запашного госпитализирована с травмой головы

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Жена Аскольда Запашного госпитализирована в Пироговскую больницу с травмой головы в Москве. Элен Запашной-Райхлин накладывают швы, сообщает телеканал «360».

У жены дрессировщика ушиблено-рваная рана. Известно, что травму она получила по неосторожности, другой информации не приводится. Общее состояние супруги артиста не вызывает опасений. После прохождения необходимых процедур женщину отпустят домой.

Дрессировщик Аскольд Запашный в сентябре баллотировался в Госдуму по Ижевскому избирательному округу. Он проиграл выборы, заняв только третье место.

Ранее сообщалось, что из Росгосцирка уволены родственники знаменитых дрессировщиков Аскольда и Эдгарда Запашных: их сестра Марина Запашная и племянник Дан Запашный, также занимающиеся дрессурой животных.