Жена Аскольда Запашного госпитализирована с травмой головы

Жена Аскольда Запашного госпитализирована в Пироговскую больницу с травмой головы в Москве. Элен Запашной-Райхлин накладывают швы, сообщает телеканал «360».
У жены дрессировщика ушиблено-рваная рана. Известно, что травму она
Дрессировщик Аскольд Запашный в сентябре баллотировался в Госдуму по Ижевскому избирательному округу. Он проиграл выборы, заняв только третье место.
Ранее сообщалось, что из Росгосцирка уволены родственники знаменитых дрессировщиков Аскольда и Эдгарда Запашных: их сестра Марина Запашная и племянник Дан Запашный, также занимающиеся дрессурой животных.