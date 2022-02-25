Земфира отыграла концерт, несмотря на ситуацию на Украине

Певица Земфира не стала отменять первый за пять лет концерт из-за ситуации на Украине, пишет РБК. Отмечается, что артистка исполнила на бис композицию «Не стреляйте, не молчите». В ходе общения с поклонниками певица отметила, что для неё день концерта стал тяжёлым.

Позже Земфира высказалась о ситуации на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны, — написала певица.

Накануне певцы Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин и другие известные в российском и украинском шоу-бизнесе персоны высказались против войны России и Украины. Они призвали завершить военные действия и сесть за стол переговоров

24 февраля в городах России прошли антивоенные акции, которые начались с одиночных пикетов. По данным ТАСС, в центре Москвы было задержано 600 человек.