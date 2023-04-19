Збруев отреагировал на отмену традиционного шествия «Бессмертного полка» Збруев выразил сожаление из-за отмены традиционного шествия «Бессмертного полка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Александр Збруев в беседе с NEWS.ru выразил сожаление, что в этом году в России не будет проводиться традиционное шествие «Бессмертного полка». В то же время актер признает, что изменение формата акции по соображениям безопасности обоснованно.

Для меня это неожиданная новость, но сейчас трудное положение. «Бессмертный полк» — большое явление, но есть причины для отмены. Не просто так же все делается. Конечно, мне жаль, что еще можно сказать, — заявил Збруев.

Ранее пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова рассказала, что в целях безопасности в 2023 году шествие проводиться не будет. По ее словам, в этом году организаторы решили уйти от формата «одной улицы и одной площади и пойти шире».

МВД России предложило альтернативное проведение акции «Бессмертный полк», например разместить на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов. Это не станет административным правонарушением, однако изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.

Подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов поддержал отмену шествия. По его мнению, сейчас любое массовое мероприятие в России может стать целью диверсантов и террористов.