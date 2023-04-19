Ветеран «Альфы» объяснил, почему опасно проводить «Бессмертный полк» Ветеран «Альфы» Филатов: в случае проведения «Бессмертного полка» могли быть теракты в крупных городах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На второй год проведения специальной военной операции на Украине наблюдается возросшая террористически-диверсионная активность на территории России, поэтому сейчас любое массовое мероприятие может стать целью диверсантов и террористов, заявил NEWS.ru подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов. Так он прокомментировал отмену традиционного шествия «Бессмертного полка». По словам Филатова, в ходе этой акции практически невозможно проконтролировать всех участников.

Огромное количество людей, очень важное с точки зрения символизма мероприятие. Не исключаю, что может быть оперативная информация, что именно «Бессмертный полк» может стать целью диверсии или теракта, которые могут произойти любыми возможными способами, начиная от полетов беспилотников со взрывными устройствами. Возможны варианты, что в толпу может зайти смертник или курьер, которого дистанционно подорвут. Если такое произойдет, будет помимо человеческих жертв серьезная имиджевая потеря для нас, — сказал Филатов.

Ветеран «Альфы» не исключил, что в случае проведения «Бессмертного полка» могли быть теракты в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах.

Если бы терактов никогда не было, не было бы взрывов в метро, захвата «Норд-Оста», я бы сказал, что это невозможно, но история говорит об обратном. Это многомиллионный город. Перекрыть все подходы, проконтролировать просто невозможно, — добавил Филатов.

Ранее пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова рассказала, что в целях безопасности в 2023 году шествие проводиться не будет. По ее словам, в этом году организаторы решили уйти от формата «одной улицы и одной площади и пойти шире».

МВД России предложило альтернативное проведение акции «Бессмертный полк», например, разместить на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов. Это не станет административным правонарушением, однако изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.