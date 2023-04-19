МВД предложило альтернативное проведение акции «Бессмертный полк» МВД не будет штрафовать за портреты героев войны на машинах в ходе «Бессмертного полка»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В официальном Telegram-канале МВД России предложили желающим принять участие в акции «Бессмертный полк», разместив на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов. Это не станет административным правонарушением, однако изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.

В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, — говорится в сообщении.

В МВД рекомендовали размещать фото на задних пассажирских стеклах, чтобы не закрывать обзор водителю.

Ранее пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова рассказала, что в 2023 году шествие проводиться не будет. По ее словам, в этом году организаторы решили уйти от формата «одной улицы и одной площади и пойти шире». В Воронеже власти сообщили о планах проведения акции в онлайн-формате, в Калуге шествие могут заменить другими мероприятиями.

Кроме того, в Екатеринбурге и Москве отменены митинги и шествия, посвященные 1 Мая. Причины отмены не называются.