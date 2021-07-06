«Зачем будить спящего медведя?»: Канделаки высмеяла претензии Эстонии

Российская журналистка, телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высмеяла территориальные претензии Эстонии. Слова кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса она прокомментировала в своём Telegram-канале.

Я понимаю, конечно, что популизм в тренде уже много лет, но зачем будить спящего добродушного медведя? — задалась она вопросом.

Канделаки считает, что будет сложно придумать что-то смешнее, чем эти претензии. По её словам, Эстония — страна, которая «умудрилась ограничить в правах большое количество русскоязычного населения». Также телеведущая назвала аппетит кандидата в президенты «просто неутолимым».

Пыллуаас выступил против пограничного договора с Россией и потребовал возврата якобы аннексированных территорий. Земли, о которых он заявил, были возвращены РСФСР в 1944 году, а согласно Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии досталась часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). Между Эстонией и Россией до сих пор нет юридически оформленной границы.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на требование Эстонии вернуть «оккупированные» территории. По его словам, кандидат в президенты «вновь наступает на грабли», говоря о территориальных претензиях страны к России. По мнению Слуцкого, политик по-прежнему пребывает в заблуждении относительно действия Тартуского мирного договора.