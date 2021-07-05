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В России ответили на требование Эстонии вернуть «оккупированные» территории

16:08, 05 июля 2021
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас «вновь наступает на грабли», говоря о территориальных претензиях страны к России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит Lenta.ru.

Слуцкий отметил, что Пыллуаас регулярно выдвигает территориальные претензии к России. Политик по-прежнему пребывает в заблуждении относительно действия Тартуского мирного договора.

Высказывания Хенна Пыллуааса можно было бы назвать обычной предвыборной риторикой в расчёте на не очень грамотных избирателей в плане юриспруденции и истории. Однако трансляция подобной позиции всё больше отдаляет ратификацию российско-эстонского пограндоговора, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Пыллуаас выступил против пограничного договора с Россией и потребовал возврата якобы аннексированных территорий. Земли, о которых он заявил, были возвращены РСФСР в 1944 году, а согласно Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии досталась часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). Между Эстонией и Россией до сих пор нет юридически оформленной границы.

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