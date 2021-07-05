В России ответили на требование Эстонии вернуть «оккупированные» территории

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Украинский государственный телеканал «Дом» показал в качестве заставки к передаче «Русский дневник» карту с Крымом в составе России. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из выпусков на карте России был показан Крым, хотя Украина отрицает вхождение полуострова в состав РФ. Позднее на телеканале прошла внутренняя проверка с целью поиска вероятного виновника случившегося....