Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) 4 июля утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса. Политик выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы «аннексированных территорий», сообщает РИА Новости.

Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если не получится, то это сделает коллегия выборщиков от местных самоуправлений и депутатов парламента. Пыллуаас на съезде опять заявил о непризнании пограничного договора с Россией. Политик считает, что сейчас действует заключённый 101 год назад Тартуский мирный договор, соответственной ему и должна считаться государственная граница.

Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой, — отметил Пыллуаас.

Земли, о которых он заявил, были возвращены РСФСР в 1944 году, а согласно Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии досталась часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области).

Между Эстонией и Россией до сих пор нет юридически оформленной границы.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа написал статью в ответ на публикацию президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Науседа считает, что для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а 82 года назад, а именно 23 августа 1939 года, когда был подписан пакт Молотова — Риббентропа вместе с секретными протоколами о разделе Европы.