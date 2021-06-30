Президент Литвы в ответ на статью Путина назвал СССР агрессором

Президент Литвы Гитанас Науседа написал статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Материал опубликован в газете Die Zeit.

Науседа считает, что для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а 82 года назад, а именно 23 августа 1939 года, когда был подписан пакт Молотова — Риббентропа вместе с секретными протоколами о разделе Европы. По его мнению, такой же позиции придерживаются Рига, Таллин, Хельсинки и Варшава.

В то время СССР был агрессором, а не жертвой. Это прошлое, которое мы никогда не позволим забыть, — написал Науседа.

Статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил , что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история Большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау написал статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Он отметил, что Путин рассказал собственную историю Второй мировой войны. По его мнению, российский лидер является главой государства, чья идентичность строится на «прославлении имперских традиций».