«Я ущербная»: она написала эссе «Как убить мужа» и села за смерть супруга 71-летняя писательница из США убила супруга ради $1,5 млн и получила пожизненный срок

Фото: Скриншот с KGW NEWS/youtube.ru

Нэнси Брофи во время судебного заседания

На днях суд американского штата Орегон приговорил 71-летнюю писательницу Нэнси Брофи к пожизненному заключению за убийство супруга. В 2011 году она опубликовала в интернете эссе под названием «Как убить своего мужа», а в 2018-м привела его в исполнение. NEWS.ru рассказывает историю писательницы, которая не только написала убийство, но и села за него в тюрьму.

История Нэнси Крэмптон и Дэниела Брофи началась в 1990 году. Они познакомились на кулинарных курсах, которые вёл Дэниел. Молодые люди стали встречаться и вскоре поженились. Пара вела тихую жизнь в пригороде Портленда. Мистер Брофи ухаживал за курами и выращивал специи, а его супруга занималась страхованием жизни и писала любовные романы.

В 2011 году Нэнси опубликовала печально известное эссе под названием «Как убить своего мужа». С начала суда блог See Jane Publish закрыли для публичного просмотра. Но The Oregonian сообщает, что короткая статья из 700 слов была поделена на разделы с подробным описанием плюсов и минусов убийства мужа. Брофи перечисляла несколько способов: от оружия и ножей до яда и наёмных убийц, а также рассуждала о типичных ошибках «новичков в этом деле».

Как автор романтических романов я провожу много времени в мыслях об убийстве и, следовательно, о полицейской процедуре следствия, — писала женщина в эссе.

Она рассуждала о том, что развод может обойтись слишком дорого и порой проще «избавиться от человека, чем делить имущество», но при этом «легче желать людям смерти, чем на самом деле убивать их».

Если убийство освободит меня от мужа, то я не хочу проводить время в тюрьме. И позвольте мне чётко заявить для протокола: я не люблю комбинезоны, а оранжевый (цвет тюремной робы для заключённых в США. — NEWS.ru) не мой цвет, — размышляла Нэнси в тексте.

Брофи выпустила цикл романов со словом «неправильный» в заголовках: «Неправильный муж», «Неправильный брат», «Неправильный полицейский». В её книгах герои часто становились жертвами покушения на убийство, насилия или супружеской неверности. Например, в романе «Неправильный муж» женщина пытается сбежать от своего жестокого супруга, скрываясь в Испании во время их юбилейной поездки. Брофи написала порядка 10 книг и каждую издавала сама, а на обложку непременно ставила полуобнажённую фигуру девушки.

Мои истории о красивых мужчинах и сильных женщинах, о семьях, которые не всегда складываются, о радости обретения любви и трудностях её сохранения, — писала Брофи на своём сайте.

Однако Нэнси Брофи не добилась финансового успеха в писательской деятельности, её книги не пользовались популярностью у читателей.

У Нэнси и Дэниела Брофи не было общих детей, но немногочисленные родственники считали их брак вполне удачным. На первом слушании по делу об убийстве Дэниела Брофи его племянница Сьюзан Эстада рассказывала, что «между дядей и тётей сложились отношения взаимного сотрудничества: он готовил еду и упаковывал ланчи, когда она была в разъездах и продавала страховые полисы».

С Дэниелом Нэнси прожила 27 лет и неоднократно писала в личном блоге, что в их отношениях было много хорошего и плохого. Там же женщина хвалилась, что приучила мужа «спать одним глазом», и признавалась, что убийство, хаос и кровь кажутся ей «естественными».

На странные сообщения и недвусмысленное эссе, возможно, никто не обратил бы внимания, если бы 2 июня 2018 года группа студентов не обнаружила труп своего педагога Дэниела Брофи в луже крови на кухне Орегонского кулинарного института.

Фото: Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В судебных документах прокуратура заявила, что в 63-летнего мужчину стреляли дважды. Один раз в спину, когда он стоял у раковины, наполняя ведра со льдом и водой для студентов, а второй раз — в грудь, с близкого расстояния. Бумажник Брофи с наличными и кредитными картами нашли при нём. Признаков ограбления или взлома не было.

Подозреваемого в убийстве искали несколько месяцев. В сентябре 2018 года полиция арестовала вдову Нэнси Брофи, и образ счастливого брака пары рухнул.

Я ущербный человек, Дэн был ущербным человеком... Вместе мы составили действительно хорошую команду, — свидетельствовала Нэнси Брофи во время слушаний.

Прокуроры утверждали, что супруги боролись с долгами из-за самиздатских романов писательницы и за два года до трагедии опустошили свой пенсионный счёт. Будучи страховым агентом, Нэнси знала: после гибели мужа у неё были все шансы получить $1,5 млн.

По версии следствия, в тот роковой день женщина последовала за своим мужем на работу и застрелила его из девятимиллиметрового пистолета, гильзы от которого полиция нашла на месте преступления.

Она была единственным человеком, у которого был мотив убить своего мужа, — заявил старший заместитель окружного прокурора округа Малтнома Шон Оверстрит.

Фото: Скриншот с KGW NEWS/youtube.ru Нэнси Брофи во время судебного заседания

Однако 71-летняя писательница отвергала обвинения. По ходу допроса женщина говорила, что «ей было лучше в финансовом отношении с живым мужем, а не с мёртвым». Кроме того, она не помнит деталей злополучного утра, а её фургон оказался на парковке института «совершенно случайно». На вопрос о цели покупки пистолета Нэнси ответила, что это было частью исследования при подготовке новой книги.

Вопреки ожиданиям прессы судья постановил не рассматривать скандальное эссе в качестве доказательства вины Брофи, поскольку оно было написано за семь лет до убийства. Но прокурорам этот аргумент был и не нужен. Женщину признали не только виновной, но и психически вменяемой.

Нэнси Брофи приговорили к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 25 лет, тогда писательнице должно будет исполниться 96 лет.