«Я хочу танцевать до ста лет»: лучшие образы Мариса Лиепы

Выдающемуся советскому и латвийскому артисту балета Марису Лиепе 27 июля исполнилось бы 85 лет. Он ушёл из жизни в 52 года, оставив после себя бессмертные образы. Аристократ от искусства, на сцене мэтр превращался в принца Зигфрида из «Лебединого озера» Петра Чайковского, графа Альберта из «Жизели» Адольфа Адана, римского полководца Марка Красса из «Спартака» Арама Хачатуряна и в Ромео в легендарной постановке «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.
Лучшие роли Лиепы — в галерее NEWS.ru.
Марис Лиепа был прекрасный актёр, прекрасный кавалер, прекрасный принц, у него были очень элегантные манеры. И в то же время он был фантастическим Крассом, умел создавать очень яркие и разные образы, — рассказал NEWS.ru руководитель Латвийского национального балета Айвар Лейманис.
Жажду творчества Лиепа выразил и в своей книге «Я хочу танцевать до ста лет». Её в 1981-м издали в Риге на латышском языке, а на русский перевели в 1996-м, к 60-летию актёра. Дело отца продолжают дети — народные артисты России Илзе Лиепа и Андрис Лиепа, посвятившие свою жизнь балету.
Балет «Спартак», Красс — Марис Лиепа
liepaandris/instagram.com
Балет «Спартак», Красс — Марис Лиепа, Эгина — Нина Тимофеева
liepaandris/instagram.com
Балет «Спартак», Красс — Марис Лиепа
liepaandris/instagram.com
Съёмки фильма-балета «Спартак», Мосфильм, 1975 год
liepaandris/instagram.com
Марис и дочь Илзе
liepaandris/instagram.com
Марис и сын Андрис
liepaandris/instagram.com
Марис с супругой и сыном Андрисом
liepaandris/instagram.com
Большой театр, Марис Лиепа готовится к балету «Спартак»
liepaandris/instagram.com
Балет «Лебединое озеро»
liepaandris/instagram.com
Балет «Анна Каренина»
liepaandris/instagram.com
Марис Лиепа
ilze_liepa_official/instagram