«Я хочу танцевать до ста лет»: лучшие образы Мариса Лиепы

Российская актриса и пародистка Нонна Гришаева отмечает 21 июля юбилей, ей исполняется 50 лет. Актриса прославилась благодаря ролям в ситкомах телеканала СТС, среди которых «Папины дочки», «Кто в доме хозяин?» и «Моя прекрасная няня». Гришаева также известна как постоянная участница проектов «Квартета И».

Актриса признавалась: на сцене она может прикинуться кем угодно — и красавицей, и уродиной. «Я никогда не боялась быть некрасивой», — говорила она. А в 2014-м губернатор Московской области Андрей...