Балерина Ильзе Лиепа покажет мастер-класс онлайн для сербских детей

Российская балерина Ильзе Лиепа в июле начнёт серию онлайн-занятий для юных танцоров и студентов из Сербии.

Мастер-классы станут частью обширной программы культурного сотрудничества между городом Ниш, факультетом искусств Университета Ниша и Фондом инновационного развития культуры, образования и науки. Занятия будут организованы при помощи Фонда инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН), сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Соглашение было подписано 3 июля при участии градоначальника города Ниш Милоша Банджура, декана факультета искусств Университета города Ниш Сузаны Костич, представитель ФИРКОН Елены Зелинской, а также руководителя Студии русского балета Владислава Милославьевича и председатель общества русско-сербской дружбы и русских соотечественников Джордже Янковича.

Помимо балетного мастер-класса в первоочередных планах культурного сотрудничества запланировано также проведение первого онлайн-концерта, который организует для студентов факультета радио «Орфей».

С середины марта 2020 года в РФ запретили проводить массовые мероприятия из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова, российские театры начнут постепенно возвращаться к обычному формату работы в августе-сентябре 2020 года после режима самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По её словам, по каждому культурному учреждению создана отдельная программа снятия ограничений. Например, Большой театр на июнь-июль ушёл в отпуск. В августе начнётся постепенное возвращение к привычной жизни. У театра Вахтангова на июнь запланированы дополнительные репетиции, если позволит обстановка с COVID-19 в Москве, писал NEWS.ru.