«Высочайшее мастерство»: Собянин поздравил с юбилеем Олега Меньшикова

Народный артист России Олег Меньшиков в воскресенье, 8 ноября, отмечает 60-летие. С юбилеем актёра поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обладая высочайшим мастерством и яркой индивидуальностью, Вы блистательно сыграли десятки ролей и завоевали сердца миллионов зрителей, — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте мэра.
По словам Собянина, под руководством Меньшикова театр имени Ермоловой стал более популярным.
Ранее с поздравлением к актёру также обратился президент РФ Владимир Путин.
Как писал NEWS.ru, Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил все спектакли в ноябре с участием Меньшикова. Причиной названо состояние его здоровья, при этом возникшие у артиста проблемы не называются.