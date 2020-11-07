«Высочайшее мастерство»: Собянин поздравил с юбилеем Олега Меньшикова

https://static.news.ru/photo/28b75dd2-21af-11eb-8633-fa163e074e61_660.jpg Олег Меньшиков Фото: facebook.com/actormenshikov

Народный артист России Олег Меньшиков в воскресенье, 8 ноября, отмечает 60-летие. С юбилеем актёра поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обладая высочайшим мастерством и яркой индивидуальностью, Вы блистательно сыграли десятки ролей и завоевали сердца миллионов зрителей, — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте мэра.

По словам Собянина, под руководством Меньшикова театр имени Ермоловой стал более популярным.

Ранее с поздравлением к актёру также обратился президент РФ Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил все спектакли в ноябре с участием Меньшикова. Причиной названо состояние его здоровья, при этом возникшие у артиста проблемы не называются.