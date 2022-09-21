«Выкачивание бабла»: кинокритик разнес аниме по игре Cyberpunk 2077 Кинокритик Григорьев назвал аниме по игре Cyberpunk 2077 «выкачиванием бабла»

Фото: kinopoisk.ru

Аниме Cyberpunk:Edgerunners

Кинокритик Роман Григорьев назвал аниме по мотивам игры Cyberpunk 2077 (Cyberpunk: Edgerunners) банальным «выкачиванем бабла». В разговоре с NEWS.ru эксперт признался, что ему нравятся фильмы, снятые в стиле «нуарного будущего», типа картины «Бегущий по лезвию». Однако аниме Cyberpunk вызвало у Григорьева отвращение.

Честно говоря, довольно специфический продукт получился. Я хоть и являюсь фанатом нуарного будущего, например, обожаю фильм «Бегущий по лезвию». Но при этом, я не нахожу для себя аниме Cyberpunk 2077 захватывающим зрелищем. Это просто банальное выкачивание «бабла» и абсолютно не хочется этому подыгрывать, — заявил Григорьев.

Кинокритик посоветовал любителям японских мультфильмов поиграть в оригинальный продукт и не смотреть Cyberpunk: Edgerunners. При этом Григорьев посчитал, что снимать аниме по вселенной Cyberpunk 2077 было странным решением.

Лучше всего в данной ситуации просто переиграть в игру и не заниматься ерундой. Тем более, что аниме, как не смотрело подавляющее большинство людей, так и не смотрит. Так, что как минимум странное решение делать продукт по вселенной Cyberpunk 2077 именно в таком формате, — добавил кинокритик.

При этом японский геймдизайнер Хидео Кодзима в своем Twitter-аккаунте похвалил Cyberpunk: Edgerunners, назвав аниме «потрясающим» и «большим» проектом.

Я только что посмотрел Cyberpunk:Edgerunners за один присест, — признался Кодзима.

Премьера аниме состоялась 13 сентября на платформе Netflix. На «Кинопоиске» мультфильм получил оценку в 8,1 баллов из 10.

Сама игра Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Игра получила смешанные оценки на старте за многочисленные баги и непроработанность. В итоге авторитетный сайт Metacritic поставил проекту 73 балла из 100.

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