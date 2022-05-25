«Вражеский контент»: Шукшина призвала закрыть развлекательные телешоу Актриса Шукшина предложила заменить «Пусть говорят» и другие шоу на программы о героях спецоперации

Мария Шукшина / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

Заслуженная артистка России Мария Шукшина призвала закрыть «замшелые» развлекательные шоу на телевидении, где «стирают грязное бельё на всю страну в прайм-тайм». Она назвала подобные передачи «вражеским контентом» и предложила показывать вместо них программы о героях спецоперации РФ на Украине. По её мнению, такие передачи стали бы «отдушиной в условиях информационного прессинга». Об этом артистка заявила в своём Telegram-канале.

Почему нельзя заменить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающими о простых людях, о наших солдатах, скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов? Уверена, что такие передачи стали бы отдушиной в условиях информационного прессинга, — написала Мария Шукшина.

Актриса подчеркнула, что «подсматривание по вечерам в одну большую ТВ-скважину» не способствует культурному развитию россиян. Она призвала не уподобляться Европе, которая, по словам Шукшиной, «выбрала становиться отсталыми, бескультурными, отменяя русскую культуру и историю».

Артистка рассказала о недавнем отказе от приглашения принять участие в съёмках программы «Сегодня вечером» на Первом канале, которую вместо уехавшего из России юмориста Максима Галкина стал вести артист Николай Цискаридзе. Тема передачи звучала как «Талант по наследству», но даже это не убедило дочь писателя и режиссёра Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стать героиней выпуска.

Пришлось ответить немного эмоционально, что у нас ребята на Украине себя не жалеют, с нацистами сражаются, в плен попадают <...>, а мы всё мусолим темы, тысячу раз показанные и на ТВ, и в журналах, и на каналах ютубовских. Кому это интересно? Притом что «Сегодня вечером» ни в какое сравнение с постирочной «Пусть говорят» не идёт, конечно. Но менять формат всё равно нужно, тем более ведущий новый, — заявила Мария Шукшина.

Ранее популярное ток-шоу «Пусть говорят» вернулось в эфир Первого канала после трёхмесячного перерыва в сетке развлекательных программ. Темой передачи стала история загадочной смерти миллиардера в подвале «как бы у шаманов» в Подмосковье. Пока шоу будет выходить в еженедельном формате — только по субботам. Однако ведущий не исключил, что передача сможет вернуться к привычному графику выхода после летних отпусков. Он отметил, что в «Пусть говорят» ничего не изменилось, а целью шоу по-прежнему является помощь людям.