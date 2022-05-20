Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир после долгого перерыва Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир 21 мая

Популярное ток-шоу «Пусть говорят» после трехмесячного перерыва в сетке развлекательных программ вернется в эфир Первого канала, анонсировал телеведущий Дмитрий Борисов во время передачи «Доброе утро». Отмечается, что первый выпуск покажут уже 21 мая. Теперь шоу будет выходить в еженедельном формате — только по субботам.

В субботу 21 мая первый выпуск «Пусть говорят» после перерыва посвятим истории загадочной смерти миллиардера в подвале «как бы у шаманов» в Подмосковье, — рассказал Борисов.

Однако телеведущий не исключил, что передача сможет вернуться к привычному графику выхода серий после летних отпусков. Он отметил, что в «Пусть говорят» ничего не изменилось, и целью шоу по-прежнему является помощь людям.