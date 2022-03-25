Шукшина хлёстко ответила на включение в чёрный список Латвии

Мария Шукшина прокомментировала включение своей персоны в чёрный список Латвии. Прибалтийская страна составила список российских артистов, которых не хотела бы видеть в стране. Шукшина в ответ заявила, что и не собиралась ехать в Латвию, о чём написала в Telegram-канале.

По словам заслуженной артистки России, ей претит быть в государстве, которое отказалась от главного символа победы — георгиевской ленточки.

В страну, которая первая в Евросоюзе ввела запрет на использование главного символа нашей Победы — георгиевской ленточки, и где поклонники латышского легиона СС проводят традиционное шествие, я и сама не собиралась... Пусть на пляжах Юрмалы теперь греется «пятая колонна», — безапелляционно заявила дочь Василия Шукшина.

На сегодня в латвийской чёрном списке числятся уже три десятка деятелей культуры. В список попали кинорежиссёр Никита Михалков, актёры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, певцы Николай Расторгуев и Полина Гагарина, а также телепродюсеры Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев.

Ранее глава комиссии сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил, что Латвия готова принять российского телеведущего Максима Галкина, выступившего против спецоперации на Украине.