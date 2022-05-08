«Всё понравилось»: зрители восхитились заменившим Галкина Цискаридзе Зрители оценили первый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе вместо Галкина

Николай Цискаридзе / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Зрители высоко оценили выпуск «Сегодня вечером» на Первом канале с Николаем Цискаридзе вместо Галкина. Публика отметила интеллектуальную утончённость артиста и его умение связать передачу, о чём пользователи написали в комментариях к программе. Многие растрогались от искреннего волнения, охватившего балетмейстера во время программы.

Эфир передачи с новым ведущим был посвящён песням времён Великой Отечественной войны. Эту тему руководитель Академии русского балета обсуждал с с Анастасией Макеевой, Николаем Расторгуевым, Родионом Газмановым и другими звёздами отечественной эстрады.

Волнуясь, артист балета отметил, с каким наслаждением он всегда слушает эти песни и каждый раз ловит себя на мысли, что у него наворачиваются слёзы.

И я невольно вспоминаю бабушку, моих всех дедушек, маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы, мою няню, которая встретила начало войны в Киеве и потом пережила эвакуацию. Слушая эти песни, я понимаю какую боль, какую отчаянную гордость мы должны все испытывать, — искренне высказался артист, растрогав публику.

Цискаридзе рассказал, что его дедушка, бабушка и мама часто вспоминали об осаде Москвы. Вспомнил он и своё участие в спектакле 8 мая 1995 года, когда на площадь Большого театра выходили ветераны и пели песни.

Каждый раз, когда подходит 9 мая, я вспоминаю эту площадь со всеми взрослыми людьми, которое напевали свои любимые песни. Это абсолютно уникальное явление народной любви и народного единения, — сказал балетмейстер.

Зрители высоко оценили и новый формат передачи, который они назвали «более интеллигентным», и стиль нового ведущего, покорившего их своей искренностью. «Николай Максимович прекрасный, интеллигентный человек и как ни кто прекрасно подходит на роль ведущего этой программы. Спасибо, что именно этот достойного человека мы будем теперь видеть чаще», «Мне всё понравилось! Оказалось, что Цискаридзе такой утончённый интеллектуал! Хорошо связывает и ведёт передачу! И наконец-то блестящие гости во всём помогают! Буду ждать следующую передачу!», пишут в комментариях пользователи, отмечая, что руководство Первого канала попало в точку с новым ведущим.

Бывший ведущий программы Максим Галкин не переживает из-за того, что больше не появится в эфире Первого канала. Он с женой Аллой Пугачёвой и детьми прекрасно проводит время в Израиле и приглашает уже местных жителей на свои концерты.